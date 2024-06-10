Doğduğun Ayı Seç, Yüzde Kaç Çapkınsın Söyleyelim!
Doğduğun Ayı Seç, Yüzde Kaç Çapkınsın Söyleyelim!
Doğduğun ayı seç, yüzde kaç çapkınsın söyleyelim!
Hazırsan;
Başlayalım!
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Doğduğun ayı seçer misin?
Sen %60 çapkın birisin!
Sen %80 çapkın birisin!
Sen %95 çapkın birisin!
Sen %90 çapkın birisin!
Sen %85 çapkın birisin!
Sen %10 çapkın birisin!
Sen %70 çapkın birisin!
Sen %35 çapkın birisin!
Sen %75 çapkın birisin!
Sen %25 çapkın birisin!
Sen %50 çapkın birisin!
Sen %55 çapkın birisin!
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