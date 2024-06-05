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7 Soruluk Teste Göre Senin Eğlence Zekan Yüzde Kaç?

7 Soruluk Teste Göre Senin Eğlence Zekan Yüzde Kaç?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
05.06.2024 - 15:01

Senin eğlence zekan kaç?

Haydi teste!

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1. Söyle bakalım tatile çıktın ilk önce ne yaparsın?

2. Tatile kimle çıkmak istersin?

3. Biraz da gerçek hayata dönelim! Cuma-cumartesi günü genellikle sen?

4. En sevdiğin aktivite hangisi?

4. En sevdiğin aktivite hangisi?

5. Evin hangisine yakın olmalı?

5. Evin hangisine yakın olmalı?
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6. En yakın arkadaşının burcunu sorsak?

7. Son olarak en eğlendiğin anlarda sen...?

Senin eğlence zekan %15

Senin eğlence zekan %35

Senin eğlence zekan %50

Senin eğlence zekan %65

Senin eğlence zekan %80

Senin eğlence zekan %95

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