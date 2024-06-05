7 Soruluk Teste Göre Senin Eğlence Zekan Yüzde Kaç?
7 Soruluk Teste Göre Senin Eğlence Zekan Yüzde Kaç?
Senin eğlence zekan kaç?
Haydi teste!
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1. Söyle bakalım tatile çıktın ilk önce ne yaparsın?
2. Tatile kimle çıkmak istersin?
3. Biraz da gerçek hayata dönelim! Cuma-cumartesi günü genellikle sen?
4. En sevdiğin aktivite hangisi?
5. Evin hangisine yakın olmalı?
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6. En yakın arkadaşının burcunu sorsak?
7. Son olarak en eğlendiğin anlarda sen...?
Senin eğlence zekan %15
Senin eğlence zekan %35
Senin eğlence zekan %50
Senin eğlence zekan %65
Senin eğlence zekan %80
Senin eğlence zekan %95
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