Aslı Sütçüoğlu Bu Erkeklerden Hangisiyle Date'e Çıkardı?
Aslı Sütçüoğlu Bu Erkeklerden Hangisiyle Date'e Çıkardı?
Evettt, bugün kendinizi Avrupa Yakası dizisinin sevilen karakterlerinden Aslı Sütçüoğlu yerine koymanızı rica edeceğiz. Hem feminist, hem idealist olan Aslı Sütçüoğlu aslında hepimizin içinden biri. Peki Aslı Sütçüoğlu sizce bu erkeklerden hangisiyle Date'e çıkardı?
Haydiii testeee!
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1. Fatih Ünal
2. Ilgaz Kaya
3. Aslan Soykan
4. Evren Yalçın
5. Han Derenoğlu
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6. Suat Birtan
7. Pargalı İbrahim Paşa
8. Serhan Aksak
9. Niko
10. Atilla Başkaya
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