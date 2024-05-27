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Aslı Sütçüoğlu Bu Erkeklerden Hangisiyle Date'e Çıkardı?

Aslı Sütçüoğlu Bu Erkeklerden Hangisiyle Date'e Çıkardı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
27.05.2024 - 15:01

Evettt, bugün kendinizi Avrupa Yakası dizisinin sevilen karakterlerinden Aslı Sütçüoğlu yerine koymanızı rica edeceğiz. Hem feminist, hem idealist olan Aslı Sütçüoğlu aslında hepimizin içinden biri. Peki Aslı Sütçüoğlu sizce bu erkeklerden hangisiyle Date'e çıkardı?

Haydiii testeee!

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1. Fatih Ünal

1. Fatih Ünal

2. Ilgaz Kaya

2. Ilgaz Kaya

3. Aslan Soykan

3. Aslan Soykan

4. Evren Yalçın

4. Evren Yalçın

5. Han Derenoğlu

5. Han Derenoğlu
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6. Suat Birtan

6. Suat Birtan

7. Pargalı İbrahim Paşa

7. Pargalı İbrahim Paşa

8. Serhan Aksak

8. Serhan Aksak

9. Niko

9. Niko

10. Atilla Başkaya

10. Atilla Başkaya

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