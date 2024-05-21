Önce Arkadaşın mı Yoksa Sen mi Evleneceksin?
Önce Arkadaşın mı Yoksa Sen mi Evleneceksin?
Önce arkadaşın mı yoksa sen mi evleneceksin?
Haydi testeee!
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1. Söyle bakalım arkadaşının kaç yıllık bir ilişkisi var?
2. Peki senin kaç yıllık bir ilişkin var?
3. Birlikte alışverişe çıktığınızda daha çok ne bakıyorsunuz?
4. Arkadaşınla yakın tarihlerde evlenme hayaliniz var mı?
5. Peki bu gelinliklerden birini seç bakalım!
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6. Peki arkadaşının balayı planı yurt içi mi yoksa yurt dışı mı?
7. Arkadaşının burcunu seçer misin?
8. Son olarak kendi burcunu da seçer misin?
Önce arkadaşın evlenecek!
Önce sen evleneceksin!
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Teste gerek yok! Evlenmeyi bırak hepsi çoktan boşandı. 😆