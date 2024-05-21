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Önce Arkadaşın mı Yoksa Sen mi Evleneceksin?

Önce Arkadaşın mı Yoksa Sen mi Evleneceksin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
21.05.2024 - 15:46

Önce arkadaşın mı yoksa sen mi evleneceksin?

Haydi testeee!

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1. Söyle bakalım arkadaşının kaç yıllık bir ilişkisi var?

1. Söyle bakalım arkadaşının kaç yıllık bir ilişkisi var?

2. Peki senin kaç yıllık bir ilişkin var?

2. Peki senin kaç yıllık bir ilişkin var?

3. Birlikte alışverişe çıktığınızda daha çok ne bakıyorsunuz?

3. Birlikte alışverişe çıktığınızda daha çok ne bakıyorsunuz?

4. Arkadaşınla yakın tarihlerde evlenme hayaliniz var mı?

5. Peki bu gelinliklerden birini seç bakalım!

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6. Peki arkadaşının balayı planı yurt içi mi yoksa yurt dışı mı?

6. Peki arkadaşının balayı planı yurt içi mi yoksa yurt dışı mı?

7. Arkadaşının burcunu seçer misin?

8. Son olarak kendi burcunu da seçer misin?

Önce arkadaşın evlenecek!

Bir dakika dur ve bir nefes al. Öncelikle, en yakın arkadaşın evlilik yolunda ilerliyor. Evet, belki senin de aklında, en ince detayına kadar planladığın o muhteşem düğün günü var. Ancak, şimdilik, o büyülü günün ana karakteri arkadaşın. Senin içinse, henüz zaman var. Hayalini kurduğun o eşsiz düğün gününü gerçeğe dönüştürmek için acele etmenin ne gereği var ki? Unutma, mükemmeliyet detaylarda gizlidir ve detaylar zaman ister. Her şeyin kusursuz olmasını istiyorsan, sabırlı olman gerekiyor. Belki de bu süreçte, arkadaşının düğün planlarında ona yardımcı olabilir, böylece kendi düğünün için de fikir edinebilirsin. Hem bu sayede, kendi büyülü günün geldiğinde, neler yapman ve nelerden kaçınman gerektiğini çok daha iyi bileceksin. Sonuçta, hayatın en güzel anılarından biri olan bu özel gün, aceleye gelmez. Her detayın üzerinde titizlikle durulmalı, her adım özenle atılmalıdır. Bu yüzden, derin bir nefes al ve zamana bırak. Unutma, senin için mükemmel olan düğün günü hala orada, sabırla seni bekliyor.

Önce sen evleneceksin!

Heyecanla beklediğin o büyülü gün nihayet geldi çattı! Evet, evet, yanlış duymadın! Senin, hayallerini süsleyen, kalbinin ritmini değiştirecek o muhteşem gün artık hemen burada. Evlilik, bir ömür boyu sürecek olan bu eşsiz yolculuğa adım atacağın an nihayet geldi. Bir yandan da en yakın arkadaşın, senin bu özel gününü sabırsızlıkla bekliyor. Ancak ona da biraz daha beklemesi gerektiğini söylemekte fayda var. Ne de olsa, bu senin büyük günün ve sen bu günün hayalini çok uzun süredir kuruyorsun. Bu büyülü anı hayal ettiğin gibi yaşamak için her şeyi titizlikle planladın. Bir yandan da heyecanın dorukta, çünkü bu senin için bir rüyanın gerçeğe dönüşme anı. Bu nedenle, arkadaşının da biraz daha beklemesini anlayışla karşılayacağından eminiz. Sonuçta, bu senin hayatının en önemli anlarından biri ve bu anı tamamen senin istediğin gibi yaşamak hakkın. O yüzden, arkadaşının biraz daha beklemesi gerektiğini unutma. Çünkü bu muhteşem anın tadını çıkarman için her şey mükemmel olmalı.

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Teste gerek yok! Evlenmeyi bırak hepsi çoktan boşandı. 😆