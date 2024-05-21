Önce arkadaşın mı yoksa sen mi evleneceksin?

Heyecanla beklediğin o büyülü gün nihayet geldi çattı! Evet, evet, yanlış duymadın! Senin, hayallerini süsleyen, kalbinin ritmini değiştirecek o muhteşem gün artık hemen burada. Evlilik, bir ömür boyu sürecek olan bu eşsiz yolculuğa adım atacağın an nihayet geldi. Bir yandan da en yakın arkadaşın, senin bu özel gününü sabırsızlıkla bekliyor. Ancak ona da biraz daha beklemesi gerektiğini söylemekte fayda var. Ne de olsa, bu senin büyük günün ve sen bu günün hayalini çok uzun süredir kuruyorsun. Bu büyülü anı hayal ettiğin gibi yaşamak için her şeyi titizlikle planladın. Bir yandan da heyecanın dorukta, çünkü bu senin için bir rüyanın gerçeğe dönüşme anı. Bu nedenle, arkadaşının da biraz daha beklemesini anlayışla karşılayacağından eminiz. Sonuçta, bu senin hayatının en önemli anlarından biri ve bu anı tamamen senin istediğin gibi yaşamak hakkın. O yüzden, arkadaşının biraz daha beklemesi gerektiğini unutma. Çünkü bu muhteşem anın tadını çıkarman için her şey mükemmel olmalı.