Ruhunun derinliklerinde nasıl bir acıyla baş ediyorsun!

Ruhunun en derin köşelerinde, bir boşluğun acısını hissediyorsun. Bu, belki de parmaklarının ucuna kadar uzanan bir özlem, belki de kalbinin en derinlerinde hissettiğin bir eksiklik. Bu duygu, belki sevgi, belki güven, belki de başarı olabilir. Ancak hangi duygu olursa olsun, bu eksiklik seni derinden etkiliyor ve hayatının her anında hissettiğin bir acıya dönüşüyor. Bu duygu, senin hayatının merkezine oturmuş durumda. Her ne kadar bazen onu görmezden gelmeye çalışsan da, o hep orada, seninle birlikte. Ve bu duygunun eksikliği, hayatının her alanına sızıyor. İşte, okulda, ailenle geçirdiğin zamanlarda, arkadaşlarınla eğlendiğin anlarda... Her yerde, her zaman bu eksikliği hissediyorsun. Belki de bu duygu, senin hayatında büyük bir yeri olan bir kişiyle ilişkilidir. Belki de bu kişi, senin hayatından çıktığından beri bu duygu eksikliğini hissetmeye başladın. Ya da belki de bu duygu, senin hayatında hiç olmamıştır ve sen sadece onun eksikliğini hissediyorsun. Bu duygunun eksikliği, seni üzüyor. Ancak aynı zamanda seni daha güçlü biri yapıyor. Çünkü her ne kadar bu duygunun eksikliği acı verse de, sen bu acıyla başa çıkmayı öğreniyorsun. Ve belki de bir gün, bu duygunun eksikliğini tamamen doldurmayı başaracaksın.