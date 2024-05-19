Ruhunun Derinliklerinde Nasıl Bir Acıyla Baş Ediyorsun?
Ruhunun Derinliklerinde Nasıl Bir Acıyla Baş Ediyorsun?
Ruhunun derinliklerinde nasıl bir acıyla baş ediyorsun!
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sen artık eski sen misin?
4. Seni ne değiştirdi?
5. Geçmişi özlüyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Bu görsellerden birini seçer misin?
7. Kendini şanslı hissettiğin bir konu seç bakalım!
8. Çocukluğunla ilgili bir şeyler hatırladığın aklına en çok güzel anılar mı kötü anılar mı geliyor?
9. Geçmişte kaçırdığın fırsatlar için pişmanlık duyuyor musun?
10. Son olarak gerçek seni kim tanıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sen kendini değiştirecek kadar büyük bir acıyla baş etmeye çalışıyorsun!
Ruhunun derinliklerinde çözümü olmayan bir acı yaşıyorsun.
Ruhunun derinliklerinde bi' duygunun yokluğunun acısını yaşıyorsun.
Ruhunun derinliklerinde özlem acısı yaşıyorsun.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın