Milli Savunma Bakanlığı’ndan "Teğmenler" Açıklaması: “Mesele Kılıç Değil, Disiplinsizlik”

Kara Harp Okulu’nun geçtiğimiz ağustos ayında yapılan mezuniyet töreninde bir grup teğmen kılıçlarını çatarak yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek tempo tutmuştu. Kara Harp Okulu’nda dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu dahil 5 teğmen ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Ayrıca Kara Harp Okulu’nda görevli 3 komutan da disipline sevk edilenler arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, teğmenlerin ihracıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, 'Mesele kılıç çatmak değil, sadece disiplinsizliktir' dedi.