Milli Savunma Bakanlığı’ndan "Teğmenler" Açıklaması: “Mesele Kılıç Değil, Disiplinsizlik”
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan "Teğmenler" Açıklaması: “Mesele Kılıç Değil, Disiplinsizlik”
Kara Harp Okulu’nun geçtiğimiz ağustos ayında yapılan mezuniyet töreninde bir grup teğmen kılıçlarını çatarak yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek tempo tutmuştu. Kara Harp Okulu’nda dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu dahil 5 teğmen ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Ayrıca Kara Harp Okulu’nda görevli 3 komutan da disipline sevk edilenler arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, teğmenlerin ihracıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, 'Mesele kılıç çatmak değil, sadece disiplinsizliktir' dedi.
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Kara Harp Okulu’nda dönem birincisi olan ve törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden belgesini alan Ebru Eroğlu ve teğmenler, törenden sonra kılıçlarını çatarak yemin etmişti.
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Yaşananlar sonrasında 5 teğmenin ve okulda görevli 3 komutanın ihraç talebiyle disipline sevk edildiği ortaya çıkmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının yaptığı haftalık bilgilendirme toplantısında, disipline sevk edilmenin kesin karar olmadığı ve sürecin devam ettiği belirtildi.
MSB, “Teğmenlerin tören öncesinde yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletmiş, bunun mümkün olmadığı ise kendilerine defaatle tebliğ edilmiştir. Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından teğmenlerin törenin icra edildiği sahada toplanmaları anons edilmiş, ailelerin alandan dışarı çıkmaları istenmiş, basın mensupları tören alanına davet edilmiştir. Yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı, önceden planlanarak organize edildiği, Bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları tespit edilmiştir.” denildi.
Bakanlık kaynakları, “İsnat edilen suç, kılıç çatmak veya “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Olaya ilişkin yapılan inceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriğiyle bir ilgisi yoktur. Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin YDK’ya sevklerine yönelik sürecin başlatılması bunun en büyük göstergesidir.” ifadelerini de kullandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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