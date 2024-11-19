Rasim Ozan Kütahyalı, Teğmen Ebru Eroğlu'na Sahip Çıktı: "İhraç Edilmesini Doğru Bulmuyorum"

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30 Ağustos'ta teğmenlerin mezuniyet töreninde kılıç çatarak 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler arasında yer alan teğmen Ebru Eroğlu'nun ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine Rasim Ozan Kütahyalı'dan itiraz geldi. Kütahyalı, 'Teğmen Ebru Eroğlu'nun ihraç edilmesine karşıyım. Ebru'yu gaza getirenler varsa cezasını onlar ödemeli. O kadar kişinin yaptığının bir tane kızcağızdan çıkarılmasına karşıyım.' dedi.
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30 Ağustos'ta düzenlenen teğmenlerin mezuniyet töreninde kılıç çekerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerle ilgili başlatılan soruşturma kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
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İhraç talebiyle disipline sevk edilen isimler arasında Kara Harp Okulu'nu birincilikle tamamlayan teğmen Ebru Eroğlu da yer alıyor.
İktidar kanadından pek çok isimin ihracını istediği teğmenle ilgili Rasim Ozan Kütahyalı'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Yapılanın emre itaatsizlik olduğunu söyleyen Kütahyalı, "Teğmen Ebru Eroğlu'nun ihraç edilmesine karşıyım. Ebru'yu gaza getirenler varsa cezasını onlar ödemeli. O kadar kişinin yaptığının bir tane kızcağızdan çıkarılmasına karşıyım." dedi.
İşte Kütahyalı'nın o açıklaması; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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