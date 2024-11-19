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Zekeriya Yapıcıoğlu'nun CHP ve DEM Parti'yi Suçlayan Yenidoğan Çetesi Yorumu Gazetecilerin Tepkisini Çekti

Zekeriya Yapıcıoğlu'nun CHP ve DEM Parti'yi Suçlayan Yenidoğan Çetesi Yorumu Gazetecilerin Tepkisini Çekti

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
19.11.2024 - 17:05

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Karar Tv'de katıldığı programda sunucular Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtlayan HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 'Yenidoğan Çetesi' olayında CHP ve DEM Partililerin olduğunu söylemesi tepki çekti. Yaşananların oldukça üzücü olduğunu söyleyen Yapıcıoğlu, 'İnsanın bahsederken bile yüreği sıkışıyor, sadece para için bebek öldüren insanlar. Orada biliyorsunuz CHP ve DEM Partililerin bağlantısı çıktı.' dedi. Bunun üzerine Yapıcıoğlu'na itiraz eden Elif Çakır, 'AK Partili bakanın hastanesi var pardon şimdi... ' dedi. Bunun üzerine sözlerini sürdüren Yapıcıoğlu, 'Kimin varsa, bir tek HÜDAPAR'ın yok.' diyerek sözlerini düzeltti. 

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Geçtiğimiz haftalarda Karar Tv'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtlayan HÜDAPAR Genel Başkanı Selahattin Yapıcıoğlu'nun 'Yenidoğan Çetesi' olayında CHP ve DEM Partililerin olduğunu söylemesi tepki çekti.

Geçtiğimiz haftalarda Karar Tv'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtlayan HÜDAPAR Genel Başkanı Selahattin Yapıcıoğlu'nun 'Yenidoğan Çetesi' olayında CHP ve DEM Partililerin olduğunu söylemesi tepki çekti.

Yapıcıoğlu'nun "İnsanın bahsederken bile yüreği sıkışıyor, sadece para için bebek öldüren insanlar. Orada biliyorsunuz CHP ve DEM Partililerin bağlantısı çıktı." sözlerine yanıt veren gazetei Elif Çakır, "AK Partili bakanın hastanesi var pardon şimdi... " dedi. Bunun üzerine sözlerini sürdüren Yapıcıoğlu, "Kimin varsa, bir tek HÜDAPAR'ın yok." diyerek sözlerini düzeltti.

Yapıcıoğlu'nun "İnsanın bahsederken bile yüreği sıkışıyor, sadece para için bebek öldüren insanlar. Orada biliyorsunuz CHP ve DEM Partililerin bağlantısı çıktı." sözlerine yanıt veren gazetei Elif Çakır, "AK Partili bakanın hastanesi var pardon şimdi... " dedi. Bunun üzerine sözlerini sürdüren Yapıcıoğlu, "Kimin varsa, bir tek HÜDAPAR'ın yok." diyerek sözlerini düzeltti.

İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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