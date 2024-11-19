Zekeriya Yapıcıoğlu'nun CHP ve DEM Parti'yi Suçlayan Yenidoğan Çetesi Yorumu Gazetecilerin Tepkisini Çekti

Karar Tv'de katıldığı programda sunucular Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtlayan HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 'Yenidoğan Çetesi' olayında CHP ve DEM Partililerin olduğunu söylemesi tepki çekti. Yaşananların oldukça üzücü olduğunu söyleyen Yapıcıoğlu, 'İnsanın bahsederken bile yüreği sıkışıyor, sadece para için bebek öldüren insanlar. Orada biliyorsunuz CHP ve DEM Partililerin bağlantısı çıktı.' dedi. Bunun üzerine Yapıcıoğlu'na itiraz eden Elif Çakır, 'AK Partili bakanın hastanesi var pardon şimdi... ' dedi. Bunun üzerine sözlerini sürdüren Yapıcıoğlu, 'Kimin varsa, bir tek HÜDAPAR'ın yok.' diyerek sözlerini düzeltti.