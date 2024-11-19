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İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Sülük Operasyonu: 5 Bin Tıbbi Sülük Yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Sülük Operasyonu: 5 Bin Tıbbi Sülük Yakalandı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
19.11.2024 - 16:24

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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda ülkeye yasadışı olarak sokulmak istenen 8 kilo 34 gram ağırlığında 5 bin adet tıbbi sülük ele geçirildi. Torbaların içine gizlenen sülükleri bulan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sülüklerin çıkarılma anını kayda aldı. Kaçakçılık yapan 2 yabancı uyruklu şahsa, 2 milyon 624 bin 816 lira para cezası kesildi. 

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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri İstanbul Havalimanı'nda kaçak sülük operasyonu gerçekleştirdi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri İstanbul Havalimanı'nda kaçak sülük operasyonu gerçekleştirdi.

2 yabancı uyruklu şahsın yurt dışından getirdiği 8 kilo 34 gram ağırlığındaki 5 bin tıbbi sülüğe el koyuldu. Sülükleri getiren 2 yabancı uyruklu şahsa 2 milyon 624 bin 816 lira para cezası kesildi.

2 yabancı uyruklu şahsın yurt dışından getirdiği 8 kilo 34 gram ağırlığındaki 5 bin tıbbi sülüğe el koyuldu. Sülükleri getiren 2 yabancı uyruklu şahsa 2 milyon 624 bin 816 lira para cezası kesildi.

İşte sülüklerin çıkarılma anı; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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