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Maltepe Sahilde Kaçak Yapı Avı! İBB Ekipleri Yıkıma Başladı

Maltepe Sahilde Kaçak Yapı Avı! İBB Ekipleri Yıkıma Başladı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
19.11.2024 - 14:02

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Maltepe sahilde yıllardır kaçak olarak faaliyet gösteren işletmeler için yıkım kararı alınması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri (İBB), iş makinalarıyla bölgeye gelerek yıkım çalışmalarını başlattı. Bölgeye gelen kepçelerin kaçak yapıları yıktığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası bazı kişiler yıkım kararını yerinde bulurken, bazıları ise İBB'nin kararının geç kaldığını söyledi.

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Maltepe sahilde uzun süredir kaçak olan yapıların yıkımına ilişkin alınan karar sonrası İBB ekipleri sabah saatlerinde harekete geçti.

Maltepe sahilde uzun süredir kaçak olan yapıların yıkımına ilişkin alınan karar sonrası İBB ekipleri sabah saatlerinde harekete geçti.

Bölgeye gelen iş makinaları, kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirerek temizlik çalışmalarına başladı.

Bölgeye gelen iş makinaları, kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirerek temizlik çalışmalarına başladı.

Yıkım anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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