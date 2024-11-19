Düğün Salonuna Çadır Kurup Motosikletle Geldiler! Adanalı Çiftin Düğün Töreninde Şaşırtan Organizasyon

Adana'da birbirini severek evlenme kararı alan motosiklet ve kamp tutkunu çiftin düğün töreni için hazırladığı organizasyon sosyal medyada gündem oldu. Düğün salonunun içerisine çadır kuran çift, salonun içerisine getirilen motosikletin üstünde davetlilerle birlikte poz verdi. Motosikletle Türkiye ve Avrupa turu yapma hayalleri olduğunu söyleyen çift, düğünlerini de bu konsepte uygun bir şekilde yaptıklarını belirtti.