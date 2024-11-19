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Düğün Salonuna Çadır Kurup Motosikletle Geldiler! Adanalı Çiftin Düğün Töreninde Şaşırtan Organizasyon

Düğün Salonuna Çadır Kurup Motosikletle Geldiler! Adanalı Çiftin Düğün Töreninde Şaşırtan Organizasyon

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
19.11.2024 - 12:17

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Adana'da birbirini severek evlenme kararı alan motosiklet ve kamp tutkunu çiftin düğün töreni için hazırladığı organizasyon sosyal medyada gündem oldu. Düğün salonunun içerisine çadır kuran çift, salonun içerisine getirilen motosikletin üstünde davetlilerle birlikte poz verdi. Motosikletle Türkiye ve Avrupa turu yapma hayalleri olduğunu söyleyen çift, düğünlerini de bu konsepte uygun bir şekilde yaptıklarını belirtti.

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Motosikletle Türkiye ve Avrupa'yı gezme hayalleri olan Adanalı çiftin düğün konsepti sosyal medyada gündem oldu.

Motosikletle Türkiye ve Avrupa'yı gezme hayalleri olan Adanalı çiftin düğün konsepti sosyal medyada gündem oldu.

Düğün salonunun içine kamp çadırı ve motosiklet getiren çift, davetlilerle birlikte dans ederek doyasıya eğlendi. Çiftin düğün organizasyonu sosyal medyada gündem oldu.

Düğün salonunun içine kamp çadırı ve motosiklet getiren çift, davetlilerle birlikte dans ederek doyasıya eğlendi. Çiftin düğün organizasyonu sosyal medyada gündem oldu.

İşte o görüntüler; 🎥

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