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YDS Sonuçları Açıklandı mı? 2024 ÖSYM YDS Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

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YDS Sonuçları Açıklandı mı? 2024 ÖSYM YDS Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 11:41

ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için bu yıl yine birçok aday başvuruda bulundu. Binlerce kişinin girdiği sınav sonrası, sonuçların açıklanıp açıklanmadığına dair araştırmalar hız kazandı.

Peki, YDS sonuçları açıklandı mı? 2024 YDS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Hepsinin cevabını burada bulabilirsiniz.

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2024 YDS Açıklandı mı?

2024 YDS Açıklandı mı?

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bugün saat 10.30'da değerlendirmenin tamamlandığı açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı.

2024 YDS Sonuçları Nereden Sorgulanır, Nasıl Öğrenilir?

2024 YDS Sonuçları Nereden Sorgulanır, Nasıl Öğrenilir?

3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı. YDS sonuçları 22 Kasım 2024 Cuma günü saat 10.30’dan itibaren adayların erişimine açıldı.

YDS sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonucunu kolaylıkla öğrenebilir.

2024 YDS/2 Detayları

2024 YDS/2 Detayları

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarını adaylar ile paylaşırken sonuçların nasıl öğrenileceğini bilmeyen adaylar da araştırma yapmaya başlamıştı.

17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan ve 3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan YDS/2 sınavı 180 dakika sürmüştü. Adayların 2024-YDS/2 sonuçlarını da ÖSYM'nin sonuç sistemi olan AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülemesi mümkün.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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