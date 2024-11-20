Yarın Okullar Tatil mi? 21 Kasım Perşembe Günü Okullar Tatil Edilecek mi?
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Yarın Okullar Tatil mi? 21 Kasım Perşembe Günü Okullar Tatil Edilecek mi?
Türkiye mevsimin ilk soğuk hava dalgasına hazırlanırken, yarından itibaren Marmara Bölgesi'nde etkili bir fırtına bekleniyor. Bu sebeple AKOM ve İGDAŞ'tan peş peşe uyarılar geldi. Sağanak yağış ve fırtına konusunda uyarılar yapılırken, veliler ve öğrenciler ''Yarın okullar tatil mi?'' diye araştırmaya başladı.
Peki, 21 Kasım Perşembe okullar tatil mi? Valilikten herhangi bir açıklama geldi mi?
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Yarın Okullar Tatil mi?
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