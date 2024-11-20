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Yarın Okullar Tatil mi? 21 Kasım Perşembe Günü Okullar Tatil Edilecek mi?

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Yarın Okullar Tatil mi? 21 Kasım Perşembe Günü Okullar Tatil Edilecek mi?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
20.11.2024 - 22:40

Türkiye mevsimin ilk soğuk hava dalgasına hazırlanırken, yarından itibaren Marmara Bölgesi'nde etkili bir fırtına bekleniyor. Bu sebeple AKOM ve İGDAŞ'tan peş peşe uyarılar geldi. Sağanak yağış ve fırtına konusunda uyarılar yapılırken, veliler ve öğrenciler ''Yarın okullar tatil mi?'' diye araştırmaya başladı.

Peki, 21 Kasım Perşembe okullar tatil mi? Valilikten herhangi bir açıklama geldi mi?

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Yarın Okullar Tatil mi?

Yarın Okullar Tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu​ tahmini yağışlı havayı işaret ediyor. Bu tahmine göre perşembe gününden itibaren havanın yağışlı olacağı öngörülüyor.

AKOM ve İGDAŞ'ın uyarıları sonrası okulların tatil olup olmayacağı da merak edilirken, valiliklerden bu konuyla ilgili bir açıklama bekleniyor.

AKOM ve İGDAŞ'ın hava durumu uyarısı için sizi şöyle alalım👇

21 Kasım İstanbul, Bursa ve İzmir'de Okullar Tatil Olacak mı?

21 Kasım İstanbul, Bursa ve İzmir'de Okullar Tatil Olacak mı?

Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olacağını bildiren MGM, olumsuz hava koşulları ve doğal afetlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İstanbul, Bursa ve İzmir gibi şehirlerde okulların tatil olacağı duyurusu merakla beklenirken şu ana kadar herhangi bir resmi duyuru yapılmadı. Bu sebeple şu an itibarıyla okulların tatil olmadığını belirtmemizde fayda var.

Bugün İstanbul'da Yağmur Var mı? (21 Kasım Perşembe)

Bugün İstanbul'da Yağmur Var mı? (21 Kasım Perşembe)

İstanbul Valiliği ve AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım Perşembe gününden 23 Kasım Cumartesi gününe kadar havanın yağışlı olması bekleniyor. Sağanak yağışın perşembe 12.00 ila 21.00 saatleri arasında etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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