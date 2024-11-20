AKOM ve İGDAŞ’tan Hava Durumu Uyarısı: "Sıcaklık 10 Derece Birden Düşecek"
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AKOM ve İGDAŞ’tan Hava Durumu Uyarısı: "Sıcaklık 10 Derece Birden Düşecek"
Türkiye, mevsimin ilk soğuk hava dalgasına hazırlanıyor. Yarın Marmara’da etkili olacak fırtına sebebiyle AKOM ve İGDAŞ’tan peş peşe uyarılar geldi. AKOM, hava sıcaklığının 10 derece birden düşebileceğini ve yoğun yağış olabileceğini açıkladı. İGDAŞ ise güvenli doğal gaz kullanımı için uyarı yayınladı.
İşte yarın başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nde etkili olacak hava durumunun detayları…
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta İstanbul olmak üzere Aydın, Bilecik, Çanakkale, Kırklareli, Manisa, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ illeri için sarı kodla uyarı yayınlamıştı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), yarın (21 Kasım Perşembe) Lodos ve Karayel yönlerinden kuvvetli esecek fırtına nedeniyle hava sıcaklıklarında 8-10 derece birden düşüş olabileceğini paylaştı.
Cumartesi gününe kadar sürecek olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli olması tavsiye edildi.
AKOM’un paylaşımı 👇
İstanbul için bir uyarı da İGDAŞ’tan geldi.
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Yapılan uyarıda, “Bugün İstanbul için fırtına uyarısı yapılmıştır. Güvenli doğal gaz kullanımı için ortama temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezini her zaman açık tutunuz. Bacalı kombi, şofben, soba gibi cihazlarınızı gece yatmadan önce mutlaka kapatınız.” denildi.
İGDAŞ, gönderdiği SMS ile de vatandaşları uyardı 👇
İGDAŞ’ın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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