Temizlik Bu Değil... Bir Kadın Eşinin Cebinden Çıkan Paraları Tek Tek Yıkadığı Anları Paylaştı

Temizlik elbette her birimizin temel ihtiyaçlarından biri. Ancak, bu durum bazı kişiler için normalin ötesine geçip bir saplantı haline gelebiliyor. Temizlik konusunda aşırı hassasiyet gösteren ve bu durumu bir takıntıya dönüştüren bireyler, yaşamlarını bu duruma göre şekillendiriyorlar. Bu durum, temizlik ihtiyacının basit bir gereklilikten öteye geçip, kişinin günlük yaşantısını, rutinlerini ve hatta sosyal ilişkilerini etkileyen bir duruma dönüşmesi anlamına geliyor. Bu durum, bir yandan kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilerken, diğer yandan da psikolojik bir rahatsızlık olarak kabul ediliyor.