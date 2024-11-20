Temizlik Bu Değil... Bir Kadın Eşinin Cebinden Çıkan Paraları Tek Tek Yıkadığı Anları Paylaştı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCkDGI...
Temizlik elbette her birimizin temel ihtiyaçlarından biri. Ancak, bu durum bazı kişiler için normalin ötesine geçip bir saplantı haline gelebiliyor. Temizlik konusunda aşırı hassasiyet gösteren ve bu durumu bir takıntıya dönüştüren bireyler, yaşamlarını bu duruma göre şekillendiriyorlar. Bu durum, temizlik ihtiyacının basit bir gereklilikten öteye geçip, kişinin günlük yaşantısını, rutinlerini ve hatta sosyal ilişkilerini etkileyen bir duruma dönüşmesi anlamına geliyor. Bu durum, bir yandan kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilerken, diğer yandan da psikolojik bir rahatsızlık olarak kabul ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kadın, eşinin cebinden çıkan paraları kumbaraya atmadan önce yıkadığı anları paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paraları tek tek yıkayıp kurutan kadının o anları izleyenlerin beynini yaktı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın