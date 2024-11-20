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Temizlik Bu Değil... Bir Kadın Eşinin Cebinden Çıkan Paraları Tek Tek Yıkadığı Anları Paylaştı

Temizlik Bu Değil... Bir Kadın Eşinin Cebinden Çıkan Paraları Tek Tek Yıkadığı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.11.2024 - 21:39

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Temizlik elbette her birimizin temel ihtiyaçlarından biri. Ancak, bu durum bazı kişiler için normalin ötesine geçip bir saplantı haline gelebiliyor. Temizlik konusunda aşırı hassasiyet gösteren ve bu durumu bir takıntıya dönüştüren bireyler, yaşamlarını bu duruma göre şekillendiriyorlar. Bu durum, temizlik ihtiyacının basit bir gereklilikten öteye geçip, kişinin günlük yaşantısını, rutinlerini ve hatta sosyal ilişkilerini etkileyen bir duruma dönüşmesi anlamına geliyor. Bu durum, bir yandan kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilerken, diğer yandan da psikolojik bir rahatsızlık olarak kabul ediliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCkDGI...
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Bir kadın, eşinin cebinden çıkan paraları kumbaraya atmadan önce yıkadığı anları paylaştı.

Bir kadın, eşinin cebinden çıkan paraları kumbaraya atmadan önce yıkadığı anları paylaştı.

Paraları tek tek yıkayıp kurutan kadının o anları izleyenlerin beynini yaktı.

Paraları tek tek yıkayıp kurutan kadının o anları izleyenlerin beynini yaktı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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