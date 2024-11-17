Evine Gelen Misafirlerin Ardından Evinin Halini Gören Kadın Misafirlerine Demediğini Bırakmadı

Türkiye'nin en belirgin ve özgün özeliklerinden biri hiç misafirperverliği. Bu, toplumumuzun derinlerine işlemiş, kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bir özelliktir. Misafirperverliğimiz, sadece yerli halk arasında değil, aynı zamanda uluslararası ziyaretçiler arasında da geniş çapta bilinir ve takdir edilir. Fakat elbette misafir ağırlamak herkese göre olmayabilir. Aynı zamanda misafirliğin de belli kuralları olabilir.
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Bir kadın, evine gelen misafirlerin ardından oluşan dağınıklığı paylaşarak ağzına geleni söyledi.
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Bu görüntüyü ancak 1 senede atlatabileceğini söyleyen kadın izleyenlerin sinirini bozdu.
İşte o video;
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