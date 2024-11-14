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Sınavsız Üniversite Gerçek mi Olacak? MHP, Üniversiteye Girişte Sınavın Kaldırılmasını İstedi

Sınavsız Üniversite Gerçek mi Olacak? MHP, Üniversiteye Girişte Sınavın Kaldırılmasını İstedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.11.2024 - 18:31

MHP Milletvekilleri TBMM’deki Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde üniversite sınavının kaldırılması istedi. Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, “Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek hale geldi’’ dedi.

 İşte haberin detayları…

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/mhp-den-dikk...
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MHP Milletvekilleri üniversite sınavının kaldırılması istedi. MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, “Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilir’’ dedi.

MHP Milletvekilleri üniversite sınavının kaldırılması istedi. MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, “Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilir’’ dedi.

TBMM’deki Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuşan MHP İstanbul Milletvekili Faruk Aksu şu teklifi sundu:

TBMM’deki Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuşan MHP İstanbul Milletvekili Faruk Aksu şu teklifi sundu:

Üniversite giriş sınavının kaldırılmasını, bunun yerine ilköğretim ve ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve kabiliyetlerini dikkate alan,  bir yönlendirmeye bağlı fırsat eşitliğini de gözeten üniversite öngörüyoruz” dedi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise MHP’li vekillere "Sınavı doğru düzgün yapamıyorlar. Sınavı bile doğru düzgün yapamayan ve orada bile bir sürü şaibe varken, sorular çalınırken bu dediğiniz yöntemi nasıl uygulayacaksınız?” diye sordu.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise MHP’li vekillere "Sınavı doğru düzgün yapamıyorlar. Sınavı bile doğru düzgün yapamayan ve orada bile bir sürü şaibe varken, sorular çalınırken bu dediğiniz yöntemi nasıl uygulayacaksınız?” diye sordu.
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