Sınavsız Üniversite Gerçek mi Olacak? MHP, Üniversiteye Girişte Sınavın Kaldırılmasını İstedi

“Üniversite giriş sınavının kaldırılmasını, bunun yerine ilköğretim ve ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve kabiliyetlerini dikkate alan, bir yönlendirmeye bağlı fırsat eşitliğini de gözeten üniversite öngörüyoruz” dedi.