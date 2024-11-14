Sınavsız Üniversite Gerçek mi Olacak? MHP, Üniversiteye Girişte Sınavın Kaldırılmasını İstedi
Sınavsız Üniversite Gerçek mi Olacak? MHP, Üniversiteye Girişte Sınavın Kaldırılmasını İstedi
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/mhp-den-dikk...
MHP Milletvekilleri TBMM’deki Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde üniversite sınavının kaldırılması istedi. Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, “Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek hale geldi’’ dedi.
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MHP Milletvekilleri üniversite sınavının kaldırılması istedi. MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, “Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilir’’ dedi.
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TBMM’deki Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuşan MHP İstanbul Milletvekili Faruk Aksu şu teklifi sundu:
CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise MHP’li vekillere "Sınavı doğru düzgün yapamıyorlar. Sınavı bile doğru düzgün yapamayan ve orada bile bir sürü şaibe varken, sorular çalınırken bu dediğiniz yöntemi nasıl uygulayacaksınız?” diye sordu.
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