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YDS Ne Zaman Bitecek? YDS/2 Olarak Bilinen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Saat Kaçta Başladı?

YDS Ne Zaman Bitecek? YDS/2 Olarak Bilinen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Saat Kaçta Başladı?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
03.11.2024 - 11:50

YDS/2 kısaltmasıyla bilinen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na girecek yüksek lisans ve doktora adayları, bugün yapılacak sınavın ne zaman başlayıp saat kaçta biteceğini merak ediyor. Aynı şekilde sınava girecek adayların yakınları da sınavın ne kadar süreceğini araştırıyor.

Peki, 2024 YDS saat kaçta başlıyor? YDS kaç dakika sürecek ve ne zaman bitecek?

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YDS Nedir?

YDS Nedir?

YDS, ÖSYM tarafından adayların yabancı dil seviyesini tespit etmek amacıyla yapılan bir sınavdır.

2024 YDS Saat Kaçta Başlıyor?

2024 YDS Saat Kaçta Başlıyor?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olarak bilinen 2024 YDS/2 bugün (3 Kasım) saat 10.15'te başladı. Saat 10.00'dan itibaren sınav salonlarına gelen hiçbir aday sınava alınmadı.

YDS Kaç Dakika Sürecek?

YDS Kaç Dakika Sürecek?

YDS tam olarak 180 dakika sürecek. Yani bugün saat 10.15'te başlayan sınav, 13.15'te bitecek.

YDS Kaç Soru?

YDS Kaç Soru?

Yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek için yapılan YDS 80 sorudan oluşuyor. Sınavdaki sorular çoktan seçmeli şekilde soruluyor.

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