YDS Ne Zaman Bitecek? YDS/2 Olarak Bilinen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Saat Kaçta Başladı?

YDS/2 kısaltmasıyla bilinen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na girecek yüksek lisans ve doktora adayları, bugün yapılacak sınavın ne zaman başlayıp saat kaçta biteceğini merak ediyor. Aynı şekilde sınava girecek adayların yakınları da sınavın ne kadar süreceğini araştırıyor.

Peki, 2024 YDS saat kaçta başlıyor? YDS kaç dakika sürecek ve ne zaman bitecek?