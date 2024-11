Erişilebilir ve Nitelikli Eğitim: Kaliteyi Artırırken Maliyeti Düşürmenin Formülü

Ziya Selçuk: Eski Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Prof. Dr. Ziya Selçuk, Türkiye'de eğitimde dijitalleşme ve öğretmen eğitimi konularında önemli çalışmalar yapmıştır. Özellikle eğitimde teknoloji kullanımı ve öğretmenlerin profesyonel gelişimi üzerine olan konuşmaları, Türkiye'de eğitim politikalarının şekillenmesinde etkili olmuştur. Selçuk'un “Ebeveyn Benim” adlı kitabında da eğitimde dijitalleşmeye dair önemli vurgu bulunmaktadır.

Kaynak: Selçuk, Z. (2020). Ebeveyn Benim. Doğan Kitap.

Sir Ken Robinson: Eğitim reformu, yaratıcılık ve bireysel yeteneklerin desteklenmesi konusunda dünyaca tanınmış bir eğitim uzmanıdır. Robinson'un topluluk temelli öğrenme ve öğrenme modelleri üzerine görüşleri, eğitimde yenilikçi yaklaşımları savunan en bilinen çalışmaları arasındadır.

Kaynak: Robinson, K. (2006). 'Do Schools Kill Creativity?' TED Konferansı.

Salman Khan: Khan Academy'nin kurucusu olan Salman Khan, karma eğitim modelleri ve kişiye özgü öğrenme hızının desteklenmesi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinir. Khan, hibrit eğitim modeli ile eğitim maliyetlerinin nasıl düşürülebileceğine dair fikirlerini 'One World Schoolhouse' adlı kitabında ayrıntılı olarak ele alır.

Kaynak: Khan, S. (2012). The One World Schoolhouse: Education Reimagined. Twelve.

Linda Darling-Hammond: Stanford Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan ve öğretmen eğitimi üzerine birçok araştırmaya imza atan Darling-Hammond, öğretmen niteliğinin eğitimdeki önemine vurgu yapar. Onun çalışmaları, öğretmen eğitiminin eğitimin kalitesi üzerindeki etkisini ortaya koyar.

Kaynak: Darling-Hammond, L. (2000). Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence. Education Policy Analysis Archives.

OECD: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), eğitim ve iş dünyası arasında daha yakın ilişkilerin kurulmasının gençlerin iş bulma oranlarını artıracağına dikkat çeker. OECD'nin yayınladığı 'Education at a Glance' raporu, dünya genelinde eğitim ve iş dünyası entegrasyonuna yönelik birçok veri içerir.

Kaynak: OECD. (2021). Education at a Glance 2021: OECD Indicators. OECD Publishing.

Milton Friedman: Ekonomist Milton Friedman, eğitimde maliyetlerin azaltılmasına yönelik finansal modeller ve özgürlükçü yaklaşımlarıyla tanınır. Özellikle eğitimde devlet-özel sektör iş birliği gibi yaratıcı finansman modellerini savunur.

Kaynak: Friedman, M. (1962). Capitalism and Freedom. University of Chicago Press.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio