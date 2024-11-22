Erken Veda Etmişti! Yalı Çapkını Oyuncusu Pelin Akil'in Diziden Neden Ayrıldığı Belli Oldu
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Erken Veda Etmişti! Yalı Çapkını Oyuncusu Pelin Akil'in Diziden Neden Ayrıldığı Belli Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/p...
Ünlü oyuncu Pelin Akil, yeni sezonda Yalı Çapkını'nın kadrosuna dahil olmuştu. Ancak Akil'in Diyar rolüyle kadroya katılması dizinin fanları arasında çok eleştirilmişti. Pelin Akil ise diziden ayrılma kararı almıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncunun dizinden neden ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Yalı Çapkını dizisi Türk televizyonlarının en çok izlenen dizilerinden biri. Ancak son sezonda dizinin oyuncu kadrosuna dahil olanlarla ve hikayesiyle dizinin fanları tarafından oldukça eleştiriliyor.
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Bu eleştirilerden biri de diziye 'Diyar' rolüyle katılan Pelin Akil'e yöneliyor. Akil'in diziye katılması Yalı Çapkını fanları arasında bir hoşnutsuzluk yaratmıştı. Nitekim son aşamada da Pelin Akil diziden ayrılmıştı.
Ancak ünlü oyuncunun vedası beklenenden çok erken gerçekleşmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Pelin Akil, canlandırdığı karakter olan Diyar'ın kötücülleşmesi üzerine diziden erken ayrılmak istemiş.
Pelin Akil'in ayrılmasının ardından şimdi gözler Yalı Çapkını'nın bu sezon ekranlara veda edip etmeyeceğine yöneldi. Zira son sezonda reytinglerde bir düşüş gözleniyor.
Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını'nın bu sezon final yapacağına ilişkin henüz net bir karar yok. Peki siz Yalı Çapkını'nın bu sezon final yapmasını bekliyor musunuz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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