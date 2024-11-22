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Tembel Ama Yine de Temiz Bir Ev İsteyenlerin Bilmesi Gereken 11 Şey

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etiket Tembel Ama Yine de Temiz Bir Ev İsteyenlerin Bilmesi Gereken 11 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
22.11.2024 - 11:46

İlla herkes büyük bir hevesle temizlik yapacak diye bir şey yoktur. Eğer tembel biriyseniz ancak yine de temiz görünen bir eviniz olsun istiyorsanız size özel birkaç öneriyle geldik. Aşağı kaydırmaya devam edin!

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1. İşlerin birikmemesi için günlük temizlik yapın.

Tembel biriyseniz sizin için çıkmayan lekeler ve uzun temizlik rutinleri çekilmez oluyordur. Bununla uğraşmamak için her gün yapacağınız hızlı bir 10 dakikalık temizlik işinizi görecektir. Eviniz düzenli göründükçe mutlu olacaksınız.

2. Mikrofiber bezlerin gücünü kullanın.

2. Mikrofiber bezlerin gücünü kullanın.

Toz almak çoğu zaman çok yorucu bir iş gibi geliyor çünkü doğru bezi kullanmıyoruz. Doğru bez kullanılmadığında tozlar asla bir araya toplanamıyor, iş uzadıkça uzuyor. Ancak mikrofiber bezler sayesinde hızlıca tozlar toplanabiliyor.

3. Kullandığınız eşyayı yerine geri koyun.

Basit bir madde gibi gelmiş olsa da aslında evin düzenli görünmesi için bunu yapmak büyük önem taşıyor. Eşyaları kullandıktan sonra yerine koymadığımızda ortada bir sürü eşya birikmiş oluyor. Toplama aşamasına geçildiğinde ise insan doğal olarak üşeniyor, yoruluyor.

4. Dikey süpürge satın alın.

Temizlik yaparken işleri kolaylaştırmak ve çok daha az yorulmak için teknolojiden destek almak gerekiyor. Dikey süpürgeler bu açıdan çok faydalı oluyor. Bir şey mi döküldü? Hızlıca süpürerek tüm pisliği yok edebilirsiniz.

5. Çok amaçlı temizlik ürünlerini kullanın.

Temizlik bezleri, spreyleri veya yüzey temizleyiciler… Bu ürünler sayesinde temizliği aşırı pratik şekilde tamamlamak mümkün oluyor. Her yüzey için ayrı bir temizlik ürünü kullanmak çok zahmetli olduğu için bu ürünlerden satın alabilirsiniz.

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6. Her odaya bir çöp kutusu koyun.

Eğer odanın bir kenarında “atarım yaa” diyerek biriktirdiğiniz çöplerden oluşan bir yığın oluşmasını istemiyorsanız çöp kutusu şart. Hatta kendi işinizi kolaylaştırmak için her odaya bir çöp kutusu koyabilirsiniz. Tabii bu çöp kutularını düzenli boşaltmanız şart. Yoksa kötü bir koku oluşur.

7. Çamaşırları çok biriktirmeden yıkayın.

Çamaşırın büyük bir soruna dönüşmesi an meselesi olabiliyor. Çünkü insan çamaşırları yıkamadıkça birikiyor, biriktikçe yıkamaya üşenmeye başlıyor. Böylece de sonunda giyecek üç beş parça kıyafet kalıyor sadece. O nedenle çamaşırları düzenli yıkamak şart.

8. Lekeleri çok bekletmeden hemen temizleyin.

Lekelerin çıkmasında en etkili yollardan birisi kesinlikle döküldüğü gibi temizlemektir. Leke henüz çok kalıcı hale gelmeden temizlendiğinde hızlı bir şekilde çıkabiliyor. Çünkü dökülen şey kuruduğunda yapışkanlığı da artıyor. Sonra çıkar çıkarabilirsen!

9. Kötü kokular için oda spreyi kullanın.

Bir ev ne kadar ferah kokarsa o kadar temiz olur. Bu nedenle evin kötü kokması bir yana, aynı zamanda ferah bir kokuya sahip olması için oda spreyi kullanabilirsiniz. Akşamları yakacağınız güzel kokulu mumlar ve tütsü de işinize yarayabilir.

10. Kapaklı saklama kutularını kullanın.

Etrafta eşyaların olmasından hoşlanmıyorsanız size en çok yarayacak şey kapalı saklama kutularıdır. Hele bir de bu kutuları eşya gruplarına göre düzenleyerek yerleştirirseniz çok daha düzenli hale getirmiş olursunuz.

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11. Minimalist olmayı deneyin.

Kapalı saklama kutuları işinizi görür evet ama asıl yapmanız gereken şey kullanmadığınız her şeyden kurtulmak. Çünkü fazla eşya demek daha fazla temizlik yapmanın gerekmesi demektir. Temizlik yükünün hafiflemesi için fazla eşyalardan kurtulmanızı öneririz.

Radlands
Radlands
Onedio Üyesi
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