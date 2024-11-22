Tembel Ama Yine de Temiz Bir Ev İsteyenlerin Bilmesi Gereken 11 Şey
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Tembel Ama Yine de Temiz Bir Ev İsteyenlerin Bilmesi Gereken 11 Şey
İlla herkes büyük bir hevesle temizlik yapacak diye bir şey yoktur. Eğer tembel biriyseniz ancak yine de temiz görünen bir eviniz olsun istiyorsanız size özel birkaç öneriyle geldik. Aşağı kaydırmaya devam edin!
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1. İşlerin birikmemesi için günlük temizlik yapın.
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2. Mikrofiber bezlerin gücünü kullanın.
3. Kullandığınız eşyayı yerine geri koyun.
4. Dikey süpürge satın alın.
5. Çok amaçlı temizlik ürünlerini kullanın.
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6. Her odaya bir çöp kutusu koyun.
7. Çamaşırları çok biriktirmeden yıkayın.
8. Lekeleri çok bekletmeden hemen temizleyin.
9. Kötü kokular için oda spreyi kullanın.
10. Kapaklı saklama kutularını kullanın.
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