TRT 1'in Fenomen Dizisinde Maaş Krizi İddiası Gündem Oldu: Yapım Şirketi Videonun Aslını Açıkladı!
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TRT 1'in cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Gönül Dağı, bu kez hikâyesiyle değil kamera arkasıyla konuşuluyor. Sosyal medyada hızla yayılan bir video, dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz'in set çalışanlarının maaşını ödemediği iddiasını da beraberinde getirdi. Yapım şirketi Köprü Film ise sessiz kalmadı ve görüntülerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Gönül Dağı, 2020'den bu yana Köprü Film imzasıyla TRT 1'in en güçlü dizilerinden biri.
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Gönül Dağı setinde maaş krizi yaşandığı iddiası sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Köprü Film iddiaları yalanladı, görüntülerin 1,5 yıl önce başka bir projede çekildiğini açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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