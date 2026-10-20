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TRT 1'in Fenomen Dizisinde Maaş Krizi İddiası Gündem Oldu: Yapım Şirketi Videonun Aslını Açıkladı!

TRT 1'in Fenomen Dizisinde Maaş Krizi İddiası Gündem Oldu: Yapım Şirketi Videonun Aslını Açıkladı!

TRT Gönül Dağı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 07:27
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TRT 1'in cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Gönül Dağı, bu kez hikâyesiyle değil kamera arkasıyla konuşuluyor. Sosyal medyada hızla yayılan bir video, dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz'in set çalışanlarının maaşını ödemediği iddiasını da beraberinde getirdi. Yapım şirketi Köprü Film ise sessiz kalmadı ve görüntülerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Gönül Dağı, 2020'den bu yana Köprü Film imzasıyla TRT 1'in en güçlü dizilerinden biri.

Gönül Dağı, 2020'den bu yana Köprü Film imzasıyla TRT 1'in en güçlü dizilerinden biri.

Mustafa Çiftçi'nin bozkır hikâyelerinden esinlenen Gönül Dağı, Eskişehir'de çekilen ve Gedelli kasabasında geçen hikâyesiyle yıllardır izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in şirketi Köprü Film üstleniyor.

Yapım, 5 Eylül'de 7. sezonuyla ekrana döndü ve bu yıl kadroda adeta deprem yaşandı. Veysel'i canlandıran Semih Ertürk diziye veda etti, zaman atlamasıyla kasabanın yeni kuşağı hikâyenin merkezine yerleşti.

Köprü Film'in elindeki tek proje de Gönül Dağı değil. Şirket, TRT Tabii için Modern Doğu Masalları dizisini de hazırladı. İşte bu ayrıntı, bugün yaşanan tartışmanın kilit noktası oldu.

Gönül Dağı setinde maaş krizi yaşandığı iddiası sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Gönül Dağı setinde maaş krizi yaşandığı iddiası sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Peki ne oldu? 19 Ekim'de sosyal medyada bir video elden ele dolaşmaya başladı. Paylaşımlarda görüntülerin Eskişehir'deki Gönül Dağı setine ait olduğu, çalışanların birikmiş maaşlarını ve hak edişlerini istemek için yapım ekibiyle karşı karşıya geldiği öne sürüldü.

İddialar bununla da kalmadı. Ferhat Eşsiz'in aylardır personele ödeme yapmadığı, haklarını isteyen çalışanları ise sert bir şekilde setten uzaklaştırdığı ileri sürüldü. Bazı haber siteleri de görüntüleri Gönül Dağı'nda maaş krizi diye aktarınca konu bir anda büyüdü.

Köprü Film iddiaları yalanladı, görüntülerin 1,5 yıl önce başka bir projede çekildiğini açıkladı.

Köprü Film iddiaları yalanladı, görüntülerin 1,5 yıl önce başka bir projede çekildiğini açıkladı.

Asıl bomba yapım şirketinin açıklamasıyla geldi. Köprü Film'in avukatı Hakan Ayranpınar'ın yazılı açıklamasına göre yayılan görüntüler ne güncel ne de Gönül Dağı setine ait. Açıklamada videonun 15 Haziran 2025'te, şirketin dijital platform için hazırladığı Modern Doğu Masalları'nın setinde kaydedildiği belirtildi.

Avukat Ayranpınar'ın aktardığına göre çekim takvimindeki sarkmalar yüzünden projede kısa süre çalışan birkaç set personeliyle ek ücret talebi üzerine anlık bir tartışma yaşandı. Ardından taraflar bir araya geldi, tüm ödemeler eksiksiz yapıldı ve süreç sulh yoluyla kapandı. Tartışmanın taraflarının Köprü Film'in diğer projelerinde hiç yer almadığının da altı çizildi.

Şirket, ücretlerin bugün de aksamadığını ise şu sözlerle vurguladı: “Şirketimiz bünyesinde görev yapan tüm personelin ve oyuncuların ücretleri, her zaman olduğu gibi bugün de süresinde ve kuruşu kuruşuna ödenmektedir.”

Açıklamada paylaşımlar “manipülatif ve itibar suikastı niteliğinde” diye nitelendirildi, sorumlulara karşı tüm yasal hakların sonuna kadar kullanılacağı duyuruldu. Gönül Dağı ise yeni sezonuyla her cumartesi TRT 1'de yayınlanmaya devam ediyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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