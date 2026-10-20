TRT 1'in Fenomen Dizisinde Maaş Krizi İddiası Gündem Oldu: Yapım Şirketi Videonun Aslını Açıkladı!

Asıl bomba yapım şirketinin açıklamasıyla geldi. Köprü Film'in avukatı Hakan Ayranpınar'ın yazılı açıklamasına göre yayılan görüntüler ne güncel ne de Gönül Dağı setine ait. Açıklamada videonun 15 Haziran 2025'te, şirketin dijital platform için hazırladığı Modern Doğu Masalları'nın setinde kaydedildiği belirtildi.

Avukat Ayranpınar'ın aktardığına göre çekim takvimindeki sarkmalar yüzünden projede kısa süre çalışan birkaç set personeliyle ek ücret talebi üzerine anlık bir tartışma yaşandı. Ardından taraflar bir araya geldi, tüm ödemeler eksiksiz yapıldı ve süreç sulh yoluyla kapandı. Tartışmanın taraflarının Köprü Film'in diğer projelerinde hiç yer almadığının da altı çizildi.

Şirket, ücretlerin bugün de aksamadığını ise şu sözlerle vurguladı: “Şirketimiz bünyesinde görev yapan tüm personelin ve oyuncuların ücretleri, her zaman olduğu gibi bugün de süresinde ve kuruşu kuruşuna ödenmektedir.”

Açıklamada paylaşımlar “manipülatif ve itibar suikastı niteliğinde” diye nitelendirildi, sorumlulara karşı tüm yasal hakların sonuna kadar kullanılacağı duyuruldu. Gönül Dağı ise yeni sezonuyla her cumartesi TRT 1'de yayınlanmaya devam ediyor.