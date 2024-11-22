Japonya’da Çöp Kutusu Bulmak Neredeyse İmkansız! Ama Neden?

Japonya'da sokaklarda çöp kutusu bulmak neredeyse imkansız. Peki insanlar bu kadar temiz bir ülkede çöplerini nereye atıyor? Çöp kutularının neden bu kadar az olduğu Japon kültüründen, devlet politikalarına kadar birçok faktöre dayanıyor. Japonya'nın bu farklı düzen aslında bir dizi karmaşık sebebe bağlı olarak şekillenmiş. İşte Japonya sokaklarındaki çöp kutusu olmamasının nedenleri...

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