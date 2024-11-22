Japonya’da Çöp Kutusu Bulmak Neredeyse İmkansız! Ama Neden?
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Japonya’da Çöp Kutusu Bulmak Neredeyse İmkansız! Ama Neden?
Japonya'da sokaklarda çöp kutusu bulmak neredeyse imkansız. Peki insanlar bu kadar temiz bir ülkede çöplerini nereye atıyor? Çöp kutularının neden bu kadar az olduğu Japon kültüründen, devlet politikalarına kadar birçok faktöre dayanıyor. Japonya'nın bu farklı düzen aslında bir dizi karmaşık sebebe bağlı olarak şekillenmiş. İşte Japonya sokaklarındaki çöp kutusu olmamasının nedenleri...
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Özellikle Türkiye’den Japonya’ya yerleşenlerin ya da gezmeye gidenlerin ilk dikkatini çeken şeylerden biri sokaklarda çöp kutusu bulmanın oldukça zor olmasıdır. Aslında bunun birkaç nedeni var gelin anlatalım:
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1995 yılı Japonya için çok sarsıcı bir yıl oldu. Tokyo'da AUM Shinrikyo tarikatının düzenlediği terör saldırısı toplu taşıma araçlarında özellikle metrolarda Sarin gazı kullanarak birçok kişinin hayatına mal oldu. Bu saldırı ülkedeki güvenlik önlemlerini gözden geçirmeye neden oldu.
Bu olaydan sonra teröristlerin çöp kutularını bomba saklama yeri olarak kullanma ihtimali nedeniyle halka açık alanlarda çöp kutularının kaldırılması kararı alındı. Bu önlem Japonya'daki sokak temizliğinin arkasındaki en önemli adımlardan birini oluşturdu.
Diğer bir neden de Japonya'da çöp toplama büyük ölçüde belediyeler tarafından yapılan bir hizmet ve oldukça pahalı bir işlem. Çöp kutularının yerleştirilmesi bu hizmetin bir parçası olduğu için sokaklarda her köşe başına bir çöp kutusu koymak ciddi maliyetlere yol açıyor.
Büyük şehirlerde özellikle Tokyo gibi metropollerde bu ek masraflar kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliğini tehlikeye atabilir. Bunun yerine Japonlar çöplerini evlerine götürmeyi tercih ediyor ve bu sayede sokaklar temiz kalıyor.
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Kısacası çöp kutuları az çünkü halkın kendi çöplerini düzenli bir şekilde evlerine taşıması bekleniyor. Ayrıca Japonya'da insanlar çevreye büyük bir özen gösteriyor. Bu kültürel özellik çocukluktan itibaren öğretilebiliyor. Okullarda öğrenciler çöplerini doğru şekilde ayırarak atmayı öğreniyor.
Bu alışkanlık küçük yaşlardan itibaren okullarda başlıyor ve ilerleyen yıllarda hayatlarının bir parçası haline geliyor. Japonlar hatta plastik su şişelerinin etiketlerini bile söküp her malzeme için uygun bir kutuya atıyor. Bu ayrıştırma işlemi öyle ciddi ki yanlış bir atım sosyal baskıya yol açabiliyor.
Aynı şekilde restoranlar da yemek atıklarını özel torbalarla atmak zorunda çünkü çevreye zarar vermemek için çöpleri ayrı ayrı toplamak gerekiyor.
Japonya'da çöp kutusu yerleştirmek düşündüğünüzden çok daha karmaşık bir süreç. Bu tür bir düzenleme yapmak devletin ve yerel yönetimlerin ciddi bir bürokratik işlemi takip etmelerini gerektiriyor.
Ayrıca bir çöp kutusunun kurulması o kutunun sorumluluğunu ve bakımını üstlenmek anlamına geliyor. Yani çöp kutuları sadece yerleştirilen bir eşya değil aynı zamanda bir işletmenin veya belediyenin düzenli olarak ilgilenmesi gereken bir yük haline geliyor. Bu nedenle her noktada çöp kutusu görmek çok zor.
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Çöp atma kuralları Japonya'da son derece katıdır. Her şehir, her mahalle, hatta her apartman farklı atık türleri için ayrı poşetler kullanmak zorundadır. Plastik, cam, metal gibi her madde için özel kutular bulunur ve bu kutulara sadece belirli türdeki çöpler atılabilir. Kurallara uymayanlar çöpçüler tarafından cezalandırılabilir.
Japonya sokaklarındaki çöp kutularının eksikliği sadece basit bir temizlik önlemi değil, aynı zamanda bir kültür meselesi. Sokaklarda çöp kutusu yok ama insanlar çöplerini düzenli olarak evlerine götürüp en ince ayrıntısına kadar ayrıştırarak doğru yere atıyor.
Bu Japon kültürünün, çevre bilincinin ve disiplinli toplum yapısının bir sonucu. Peki siz ülkemizde de böyle bir sisteme geçilmesini ister miydiniz?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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