10 Soruluk Karakter Testine Göre Senin Ruh Hayvanın Hangisi?
10 Soruluk Karakter Testine Göre Senin Ruh Hayvanın Hangisi?
Bu karakter testi senin ruh hayvanını ortaya çıkarıyor!
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım nerede olmak sana huzurlu hissettiriyor?
4. Peki kalabalık ortamlarda sen nasılsın?
5. İş hayatından bahset bakalım biraz bize!
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6. Sence sen göründüğün gibi biri misin?
7. İnsanlarla kolay iletişim kurabilir misin?
8. Bu elementlerden birini seç bakalım!
9. Senin hayatın…?
10. Son olarak sezgilerin güçlü mü?
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Yılan
Kurt
Aslan
Fil
Tavus Kuşu
Kartal
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