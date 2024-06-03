O mu Bu mu Anketi! İstanbul'da Asgari Ücretle Yaşamak mı Çorum'da 30 Bin ile Yaşamak mı?
O mu Bu mu Anketi! İstanbul'da Asgari Ücretle Yaşamak mı Çorum'da 30 Bin ile Yaşamak mı?
Bu ankette karar vermekte çok zorlanacaksınız!
Haydiiii!
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1. Nereye yaşamak?
2. Kötü iş yüksek maaş mı, iyi iş az maaş mı?
3. Hep yaz olan bir yerde yaşamak mı yoksa hep kış olan bir yerde yaşamak mı?
4. Fakir ama yakışıklı/güzel erkek/kadınla mı sevgili olmak yoksa zengin ama çirkin erkek/kadınla mı sevgili olmak?
5. Türkiye'de yaşamak mı Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamak mı?
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6. Her gün hamburger yemek mi her gün sebze yemek mi?
7. İstnabul'da bir apartmanda yaşamak mı Konya'da villada yaşamak mı?
8. Yazlık dizide yan rolde yer almak mı yoksa çok tutan bir diziye 1 bölümlük girmek mi?
9. Yılmaz morgül'le sahnede şarkı söylemek mi Dilan Polat'la eski evinde kahve içmek mi?
10. Son olarak İstanbul'da asgari ücretle yaşamak mı Çorum'da 30 bin'le yaşamak mı?
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