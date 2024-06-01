Ruh Eşin Sana Kaç Kilometre Uzakta?
Ruh Eşin Sana Kaç Kilometre Uzakta?
Ruh eşin sana kaç kilometre uzakta?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım daha önce hiç aşık oldun mu?
4. Ruh eşin olduğuna inanıyor musun?
5. Daha önce hiç uzak bir ilişki yaşadın mı?
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6. Senin için aşk ne renktir?
7. Ruh eşinin en belirgin özelliğini ne olmalı?
8. Onunla hangi mevsimde karşılaşmak istersin?
9. Bize doğduğun günü seçer misin?
10. Burcunu seçer misin?
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Ruh eşin, sana 18 km uzaklıkta!
Ruh eşin, sana 115 km uzaklıkta!
Ruh eşin, sana 400 km uzaklıkta!
Ruh eşin, sana 795 km uzaklıkta!
Ruh eşin, sana 1.225 km uzaklıkta!
Ruh eşin, sana 8.436 km uzaklıkta!
Ruh eşin, sana 5010 km uzaklıkta!
Ruh eşin, sana 3578 km uzaklıkta!
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