Bir aşk hikayesi düşleyin. Bu hikayede, ruh eşinizi buldunuz ve o, tam da kalbinizin en derin köşelerinde hayal ettiğiniz gibi biri. Ancak, bu romantik tablo biraz bulanıklaşıyor çünkü aranızda tam tamına 400 km'lik bir mesafe var. Evet, yanlış duymadınız! Ruh eşiniz, belki de bir ömür boyu birlikte olacağınız kişi, sizden tam 400 km uzakta. Bu mesafeyi düşündüğünüzde, belki biraz ümidinizi yitirebilirsiniz. Ancak, aşk her zaman umut dolu bir yolculuktur ve bu yolculukta mesafelerin önemi yoktur. Sizinle ruh eşiniz arasındaki 400 km, aslında birbirinize olan aşkınızı ve bağlılığınızı daha da güçlendirebilir. Bu mesafe, birbirinizi daha çok özlemenize ve her görüşmenizin çok daha değerli olmasına neden olabilir. Evet, belki her gün birlikte olamayabilirsiniz, belki her sabah onunla uyanamayabilirsiniz, belki de her gece ona iyi geceler öpücüğü veremeyebilirsiniz. Ancak, her bir görüşmenizde ona sarılmanın verdiği mutluluk, her bir telefon görüşmesinde onun sesini duymanın verdiği huzur, her bir mesajlaşmanızda onunla birlikte olduğunuzu hissetmenin verdiği keyif, bu 400 km'lik mesafeyi adeta yok eder. Sonuç olarak, ruh eşinizin size olan uzaklığı, aslında sizin ona olan yakınlığınızı belirlemez. Aşk, mesafeleri aşan en güçlü duygudur ve sizin ruh eşinizle aranızdaki 400 km'lik mesafe, bu aşkı hiçbir şekilde engelleyemez.