O Sende Ne Buldu?
O Sende Ne Buldu?
O sende ne buldu?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sence sen mükemmel misin?
4. Birinin seni eleştirmesi seni rahatsız eder mi?
5. Sevgili olduğun kişilerin en çok neyine dikkat edersin?
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6. Seni geren, mutsuz eden ortamlarda sen nasıl birisin?
7. Her şeyin düzeleceğine inancın tam mı?
8. Sence sen ne zaman istediğin gibi bir hayat yaşayacaksın?
9. Seç bakalım birini!
10. Burç grubunu seçer misin?
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O sende anlayış buldu!
O sende huzuru buldu!
O sende gücü buldu!
O sende aşkı buldu!
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