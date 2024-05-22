Psikolojinin Düzelmesi İçin Nasıl Bir Tatil Yapmalısın?
Psikolojinin Düzelmesi İçin Nasıl Bir Tatil Yapmalısın?
Psikolojinin düzelmesi için nasıl bir tatile ihtiyacın var?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım şu an psikolojin grinin hangi tonu?
4. Seni en çok ne yordu?
5. Geceleri rahat uyuyor musun?
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6. En çok neyi özledin?
7. Sence sen tatili hak ettin mi?
8. Son olarak senin psikolojin neden bozuldu?
Arkadaşlarınla eğlenceli bir tatil
Tek başına huzur dolu bir tatil
Ailenle sevgi dolu bir tatil
Sevgilinle romantik bir tatil
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