Bu Bilinçaltı Testine Göre Sen Hangi Kişilik Tipine Sahipsin?
Bu Bilinçaltı Testine Göre Sen Hangi Kişilik Tipine Sahipsin?
Bilinçaltı testi senin kişilik tipini ortaya çıkarıyor!
Haydi testeee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım geçmişe ışınlanacaksın hangi zamana gitmek istersin?
4. Peki geçmişe gittiğin o zamanda mevsim ne?
5. Peki yolda yürüyorsun. Kiminle karşılaştın?
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6. Bir anda yerde bir şey gördün bu ne olabilir?
7. Yürüyen önünde kocaman bir taş olduğunu fark ettin ne yaparsın?
8. Son olarak bir pencereden bakıyorsun ve ne görüyorsun?
A kişilik tipi!
B kişilik tipi!
C kişilik tipi!
D kişilik tipi!
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