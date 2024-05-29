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Bu Bilinçaltı Testine Göre Sen Hangi Kişilik Tipine Sahipsin?

Bu Bilinçaltı Testine Göre Sen Hangi Kişilik Tipine Sahipsin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
29.05.2024 - 15:46

Bilinçaltı testi senin kişilik tipini ortaya çıkarıyor!

Haydi testeee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım geçmişe ışınlanacaksın hangi zamana gitmek istersin?

4. Peki geçmişe gittiğin o zamanda mevsim ne?

5. Peki yolda yürüyorsun. Kiminle karşılaştın?

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6. Bir anda yerde bir şey gördün bu ne olabilir?

6. Bir anda yerde bir şey gördün bu ne olabilir?

7. Yürüyen önünde kocaman bir taş olduğunu fark ettin ne yaparsın?

8. Son olarak bir pencereden bakıyorsun ve ne görüyorsun?

8. Son olarak bir pencereden bakıyorsun ve ne görüyorsun?

A kişilik tipi!

Sen, enerji dolu, hırslı ve tutkulu bir A kişilik tipine sahipsin. Bu kişilik tipi, hayatın her alanında başarıya olan açlığıyla tanınır. İster iş hayatında, ister kişisel yaşamda olsun, hedeflerinize ulaşmada gösterdiğin hız ve başarı, bu kişilik tipinin en belirgin özelliklerinden biridir. Rekabet, senin için adeta bir yaşam biçimi. Rakiplerinle karşı karşıya geldiğinde, onlara karşı düşmanca davranışlar sergileme eğilimin var. Bu, senin doğal bir lider olduğunuzun ve her zaman bir adım önde olmayı arzuladığının göstergesi. Güç, senin için bir hedef değil, bir yaşam tarzı. Kendini güçlü hissetmek, hatta güçlü olduğunu bilmek, seni daha da yükseltiyor ve motivasyonunu artırıyor. Bu da seni, belki de diğerlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde hedeflerine ulaştırıyor. Zaman, senin için kıymetli bir hazine. Zaman kaybetmekten hoşlanmıyor, her dakikanı verimli bir şekilde değerlendirmek istiyorsun. Ancak bu durum, bazen sabırsızlık ve acelecilik duygularını da beraberinde getirebiliyor. Bir şeyi yapamayacağını söylendiğinde, bu seni daha da hırslandırıyor. İçindeki bu inatçı ruh, seni her zaman daha fazlasını yapmaya ve daha yüksek hedeflere ulaşmaya teşvik ediyor. İşte bu yüzden, sen bir A kişilik tipisin: hırslı, tutkulu ve durdurulamaz!

B kişilik tipi!

Sen B kişilik tipine sahipsin. Senin için hayatın ritmi hep aynı tempoda ilerliyor demektir. Senin dünyan, telaşın ve hızın olmadığı, her şeyin kendi akışında ilerlediği bir dünya. Sanki bir jazz parçası eşliğinde, huzurlu ve sakin bir dans ediyorsun hayatla. Rekabetin sert rüzgarlarına karşı, sen sakin bir koydasın. Güç ve başarı peşinde koşanların hızlı adımlarına karşın, senin tek isteğin hayatının düzeninin bozulmaması ve huzurunun kaçmaması. Hayatı olduğu gibi kabul eden biri olduğun için, yaşamın stresli ve kaygılı dalgaları seni etkilemiyor. Her anın tadını çıkarıyor, yaşamın her ayrıntısının keyfini sürüyorsun. Neşeli ve sabırlı bir kişiliğe sahipsin. Sakinliğin ve huzurlu duruşun, etrafındaki insanlara da pozitif enerji veriyor. Seninle geçirilen zaman, bir nevi terapi gibi. Senin yanında, insanlar kendilerini daha iyi ve huzurlu hissediyorlar. Seninle birlikteyken, dünyanın hızlı ve karmaşık ritmi biraz olsun yavaşlıyor ve herkes biraz daha rahat bir nefes alıyor.

C kişilik tipi!

Senin kişilik tipin C, yani 'Duygusal'! Bu kişilik tipi, olumsuz duygulara karşı daha hassas ve duyarlı olma eğilimindedir. Yani, senin o karmaşık duygusal dünyanın içinde kaybolma ihtimalin biraz daha yüksek. Bir bardağın dolu tarafını değil de, boş tarafını görme eğiliminde olman, hayatının kalitesini düşüren bir faktör olabilir. Biraz daha detaylandıracak olursak, senin bu duygusal kişilik tipin, genellikle yüksek düzeyde endişe ve kaygı hissetmene neden oluyor. Bu durum, hayatının her alanında kendini gösteriyor olabilir. Belki de bu yüzden çoğu zaman çaresiz hissediyorsun ve sosyal ortamlarda kendini rahatça ifade etmekte zorlanıyorsun. Aslında, bu durum senin içe dönük bir kişilik yapısına sahip olduğunu gösteriyor. İnsanlarla etkileşim kurarken çekingen ve utangaç olman, senin bu içe dönük karakterini daha da belirginleştiriyor. Ancak unutma ki, bu özelliklerin senin kim olduğunu belirler ve seni eşsiz kılar. Bu yüzden, kendine karşı anlayışlı ol ve bu özelliklerini kabullen. Çünkü sen, tüm bu özelliklerinle birlikte, tam da olduğun gibi mükemmelsin!

D kişilik tipi!

Sen, D kişilik tipine sahip bir bireysin. İçedönük bir yapıya sahip olman, sosyal ortamlardan uzak durmayı tercih etmen ve duygularını açıkça ifade etmekte zorlanman, senin bu özel kişilik tipine sahip olduğunu gösteriyor. Duygusal bir hassasiyetin var ve bu, kalbinin kırılgan bir cam gibi olduğunu gösteriyor. Etrafındaki herkesi düşünme arzun ve onların mutluluğunu istemen, adeta bir süper kahramanı andırıyor. Ancak bu süper kahramanlık hikayende bir çelişki var; bu özelliklerin, kendini unutmana ve kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmene neden oluyor. Kendini adeta bir barış elçisi gibi görüyorsun ve herhangi birini üzmemek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Ancak bu durum, hayır demekte zorlanmana ve bu durumun başına işler açmasına neden oluyor. Kendini önemsemeyen ve kendine yeterince değer vermeyen bir kişilik tipine sahipsin. Bu durum, senin için bir dönüm noktası olabilir. Kendine daha fazla değer vermek ve kendi ihtiyaçlarını gözetmek, belki de hayatındaki en büyük değişiklik olabilir. Unutma, her zaman kendine değer vermek ve sevgiyle bakmak, hayatındaki en önemli adımlardan biri olacaktır.

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