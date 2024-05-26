Öfken Herkese Zarar Veriyor mu?
Öfken Herkese Zarar Veriyor mu?
Senin öfken herkese zarar veriyor mu?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım öfkelenince sen bunlardan hangisini yapıyorsun?
4. Peki sakinleşmen ne kadar sürüyor?
5. Kolay sinirlenir misin?
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6. O an kimi görürsen sakinleşirsin?
7. İnsanların senin için söyleyeceği ilk kelimelerden biri sinirli veya öfkeli midir?
8. Son olarak burcunu seçer misin?
Senin öfken herkese zarar veriyor!
Senin öfken sadece sana zarar veriyor!
Senin öfken kimseye zarar vermiyor!
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