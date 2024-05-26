Öfken Herkese Zarar Veriyor mu?

Öfkenin, o kızgın dalgaların seni nasıl da içine çektiğini biliyoruz. Kendi içinde bir fırtına kopuyor ve bu öfke, sadece senin kalbine zarar veriyor. İçinden çıkmakta zorlandığın bu öfke labirentinde, belki de hiç hak etmediğin duygusal yükleri omuzlarına yüklüyorsun. Kendine yaşattığın bu zorluklar, belki de farkında olmadan sana zarar veriyor. Öfken belki de dağları delecek kadar büyük değil, ama unutma ki, her damla su, zamanla taşı bile aşındırır. Kendini, belki de kaldıramayacağın ağırlıkların altına sokuyorsun. Bu öfke, belki de senin farkında olmadan yarattığın bir yük olabilir. Bir adım geri atıp, bu duygusal yükün altında ezilip gitmek yerine, öfkenin sana nasıl zarar verdiğini görmeye çalış. Kendine biraz nefes alacak zaman tanı ve bu öfkenin seni nasıl etkilediğini anlamaya çalış. Kendine karşı daha anlayışlı ol ve bu öfkenin seni yıpratmasına izin verme. Kendine karşı daha nazik ol, çünkü unutma ki, her şeyden önce kendinle barışık olman gerekiyor.