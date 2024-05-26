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Öfken Herkese Zarar Veriyor mu?

Öfken Herkese Zarar Veriyor mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
26.05.2024 - 16:01

Senin öfken herkese zarar veriyor mu?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım öfkelenince sen bunlardan hangisini yapıyorsun?

4. Peki sakinleşmen ne kadar sürüyor?

4. Peki sakinleşmen ne kadar sürüyor?

5. Kolay sinirlenir misin?

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6. O an kimi görürsen sakinleşirsin?

7. İnsanların senin için söyleyeceği ilk kelimelerden biri sinirli veya öfkeli midir?

8. Son olarak burcunu seçer misin?

Senin öfken herkese zarar veriyor!

Bir volkan gibi patlayan öfken, çevrendeki herkesi etkisi altına alıyor. Seninle aynı atmosferi paylaşan insanlar, bu ani ve yoğun duygu patlamalarının altında eziliyorlar. Bu durum, onlara hem ruhsal hem de fiziksel anlamda zarar veriyor. Çünkü öfkenin yarattığı enerji, negatif bir aura oluşturarak çevrendeki herkesi olumsuz etkiliyor. Bir an düşün ve kendini onların yerine koy. Seninle aynı havayı soluyan, aynı enerjiyi paylaşan insanlar, öfkenin yarattığı bu kasırgada ne hissederler? Onların da duyguları, düşünceleri var ve senin öfken, onların bu duygu ve düşüncelerini yok sayıyor. Bu durum, onların seninle olan ilişkilerini, seninle olan bağlarını zedeliyor. Öfkenin herkese zarar verdiğini anladığın an, belki de bu duyguyu kontrol etmeyi öğrenebilirsin. Unutma, öfke kontrolsüz bir enerji patlamasıdır ve bu enerjiyi doğru bir şekilde yönetebilirsen, çevrendeki insanlara zarar vermek yerine, onlara yardımcı olabilirsin. Öfkeni kontrol etmeyi öğren, çünkü bu duygu herkese zarar veriyor.

Senin öfken sadece sana zarar veriyor!

Öfkenin, o kızgın dalgaların seni nasıl da içine çektiğini biliyoruz. Kendi içinde bir fırtına kopuyor ve bu öfke, sadece senin kalbine zarar veriyor. İçinden çıkmakta zorlandığın bu öfke labirentinde, belki de hiç hak etmediğin duygusal yükleri omuzlarına yüklüyorsun. Kendine yaşattığın bu zorluklar, belki de farkında olmadan sana zarar veriyor. Öfken belki de dağları delecek kadar büyük değil, ama unutma ki, her damla su, zamanla taşı bile aşındırır. Kendini, belki de kaldıramayacağın ağırlıkların altına sokuyorsun. Bu öfke, belki de senin farkında olmadan yarattığın bir yük olabilir. Bir adım geri atıp, bu duygusal yükün altında ezilip gitmek yerine, öfkenin sana nasıl zarar verdiğini görmeye çalış. Kendine biraz nefes alacak zaman tanı ve bu öfkenin seni nasıl etkilediğini anlamaya çalış. Kendine karşı daha anlayışlı ol ve bu öfkenin seni yıpratmasına izin verme. Kendine karşı daha nazik ol, çünkü unutma ki, her şeyden önce kendinle barışık olman gerekiyor.

Senin öfken kimseye zarar vermiyor!

Dalgalar gibi kabaran öfken, kimsenin canını yakmıyor. Neden mi? Çünkü sen, bu duyguyu kimseye yansıtmıyor, içinde saklı tutuyorsun. Seninle birlikte yaşayan öfken, sadece seninle kalıyor, başkalarına dokunmuyor. Hayatın gelip geçici olduğunu biliyorsun, bu yüzden yaşadığın sorunlarda ne kendini ne de başkasını üzmek için çaba harcamıyorsun. Zorluklar karşısında bile sakinliğini koruyor, öfkeni kontrol altında tutabiliyorsun. Böylece, etrafındakilerin de huzurunu bozmamış oluyorsun. Bu öfkenin kimseye zarar vermemesi, senin güçlü karakterinin bir göstergesi. İçinde bir fırtına koparken bile dışarıya sakin ve huzurlu bir görüntü veriyorsun. Bu yüzden etrafındakiler, senin öfkenin farkına bile varmıyorlar. İşte bu yüzden, senin öfken kimseye zarar vermiyor.

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