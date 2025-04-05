ABD'de Donald Trump ve Elon Musk'a Karşı Kitlesel Protestolar Başladı
ABD'de Donald Trump ve Elon Musk'a Karşı Kitlesel Protestolar Başladı
ABD genelinde cumartesi günü Donald Trump ve Elon Musk'a karşı protesto gösterileri düzenleniyor. 'Ellerini Çek' adlı protesto hareketi tarafından organize edilen eylemlerde ülke çapında yaklaşık 1.200 gösteri yapılması planlanıyor.
Eylemciler, Trump ve Musk'ın hükümet kurumlarının küçültülmesi, ekonomi politikaları ve insan hakları konularındaki tutumlarını protesto ediyor. Gösterilerin barışçıl şekilde devam ettiği bildirilirken, bazı şehirlerde güvenlik önlemleri artırıldı. Halk Trump'a da en önemli müttefiği Musk'a da öfkeli.
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Amerika'yı ayaklandıran ikili için zorlu bir hafta sonu bekleniyor.
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Halk sokağa iniyor, güvenlik önlemleri artırılıyor
Protestolar Avrupa'dan da destekleniyor.
"Ellerini Çek" diyen halkın yapmış olduğu gösterilerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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