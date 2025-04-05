ABD'de Donald Trump ve Elon Musk'a Karşı Kitlesel Protestolar Başladı

ABD genelinde cumartesi günü Donald Trump ve Elon Musk'a karşı protesto gösterileri düzenleniyor. 'Ellerini Çek' adlı protesto hareketi tarafından organize edilen eylemlerde ülke çapında yaklaşık 1.200 gösteri yapılması planlanıyor.

Eylemciler, Trump ve Musk'ın hükümet kurumlarının küçültülmesi, ekonomi politikaları ve insan hakları konularındaki tutumlarını protesto ediyor. Gösterilerin barışçıl şekilde devam ettiği bildirilirken, bazı şehirlerde güvenlik önlemleri artırıldı. Halk Trump'a da en önemli müttefiği Musk'a da öfkeli.