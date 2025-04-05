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ABD'de Donald Trump ve Elon Musk'a Karşı Kitlesel Protestolar Başladı

ABD'de Donald Trump ve Elon Musk'a Karşı Kitlesel Protestolar Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.04.2025 - 21:00

ABD genelinde cumartesi günü Donald Trump ve Elon Musk'a karşı protesto gösterileri düzenleniyor. 'Ellerini Çek' adlı protesto hareketi tarafından organize edilen eylemlerde ülke çapında yaklaşık 1.200 gösteri yapılması planlanıyor.  

Eylemciler, Trump ve Musk'ın hükümet kurumlarının küçültülmesi, ekonomi politikaları ve insan hakları konularındaki tutumlarını protesto ediyor. Gösterilerin barışçıl şekilde devam ettiği bildirilirken, bazı şehirlerde güvenlik önlemleri artırıldı. Halk Trump'a da en önemli müttefiği Musk'a da öfkeli.

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Amerika'yı ayaklandıran ikili için zorlu bir hafta sonu bekleniyor.

Amerika'yı ayaklandıran ikili için zorlu bir hafta sonu bekleniyor.

ABD'de Trump'un gelişi sadece ülkeyi değil tüm dünyayı ilgilendiren gelişmeler yaşanmasına neden oldu. Türkiye'den Ortadoğu'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar pek çok insan Trump yönetiminin, esasen de Trump - Musk ikilisinin aklından geçenlere maruz kalıyor. 

Kamu harcamalarını 'kısmak' diyerek çıkılan yolda ABD halkı bu ikiliye karşı sokağa inme kararı aldı.

Halk sokağa iniyor, güvenlik önlemleri artırılıyor

Protestolar Avrupa'dan da destekleniyor.

"Ellerini Çek" diyen halkın yapmış olduğu gösterilerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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