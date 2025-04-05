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5 Nisan Avukatlar Günü'nde Avukatlar Ankara'da Yürüdü

5 Nisan Avukatlar Günü'nde Avukatlar Ankara'da Yürüdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.04.2025 - 18:53

Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü gerekçesiyle Türkiye Barolar Birliği'nin çağrısıyla yüzlerce avukat Ankara'da buluştu. 'Savunmanın Bağımsızlığı ve Hukuka Saygı Yürüyüşü' için bir araya gelen avukatlar TBB'de buluştu. 

81 ilin baro başkanları, TBB yönetimi ve yüzlerce avukat, sabah saatlerinden itibaren birliğin Balgat'taki merkezinden önce Anıtpark'a geldi. Burada yapılan basın açıklamasının ardından avukatlar Anıtkabir'e çıktı.

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Türkiye Barolar Birliği'nin çağrısı 81 ilde karşılık buldu.

Türkiye Barolar Birliği'nin çağrısı 81 ilde karşılık buldu.

'Hak, hukuk, adalet', 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz've 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' sloganlarıyla Anıtpark'a yürüyen avukatlar hem hakları için hem de ülkede yaşanan hukuksuzlara dikkat çekmek için pankartlarıyla da gündemi es geçmediler. 

Başkan Erinç Sağkan da yürüyüşün ardından Anıtpark'ta bir basın açıklaması yaptı.

“Baroları susturulmak istenen bir ülkede, savunmanın sesi bastırılmak isteniyor demektir."

“Baroları susturulmak istenen bir ülkede, savunmanın sesi bastırılmak isteniyor demektir."

Başkan Erinç Sağkan İstanbol Barosu'na yönelik açılan davayı hatırlatarak “Baroları susturulmak istenen bir ülkede, savunmanın sesi bastırılmak isteniyor demektir. Ama biz buradayız; meslek örgütümüze, mesleğimizin onuruna ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkıyoruz. Ve biliyoruz: Bu ses, susturulamaz.” dedi.

Sağkan, 'İstanbul Barosu istibdada da, işgal mahkemelerine de karşı duruş göstermiş, darbe dönemlerinde hukukun onurunu ayakta tutmuş, bu halkın yüzyıllık bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde adaletin taşıyıcısı olmuştur. Bugün, böylesine köklü bir meslek örgütüne yönelen müdahale, yalnızca bir kuruma değil, İstanbul Barosu üyesi on binlerce meslektaşımızın iradesine ve avukatlık mesleğinin özüne dönük bir tehdit niteliği taşımaktadır.' dedi. 

Gümüşhane Baro Başkanı Ali Günday ve Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmelerini hatırlatan Sağkan, “Bizler, yalnızca hukukun temsilcisi değil, aynı zamanda vicdanın da taşıyıcılarıyız. Ve şimdiye kadar hiçbir güç bu vicdanı susturamadı, susturamayacak” açıklaması yaptı. 

Sağkan sözlerini 'Savunma susmaz, savunma durmaz, savunma boyun eğmez.' diyerek tamamladı.

Avukatlar dövizleri ve pankartlarıyla da gündemdeki konuları unutmadı.

Avukatlar dövizleri ve pankartlarıyla da gündemdeki konuları unutmadı.

Yürüyüşte karikatürlü bu döviz de avukatların en çok paylaştığı fotoğraflardan oldu.

Yürüyüşte karikatürlü bu döviz de avukatların en çok paylaştığı fotoğraflardan oldu.

Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden çıkarılması için çağrı yapılan Mahir Polat da unutulmadı.

Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden çıkarılması için çağrı yapılan Mahir Polat da unutulmadı.
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Farklı eylemlerde gördüğümüz "sANAYASAl, bANAYASAk" pankartı da alandaydı.

Farklı eylemlerde gördüğümüz "sANAYASAl, bANAYASAk" pankartı da alandaydı.

Öldürülen ve faillerinin aydınlatılamadığı avukat Tahir Elçi de alanda anıldı.

Öldürülen ve faillerinin aydınlatılamadığı avukat Tahir Elçi de alanda anıldı.

Avukatlara yapılan saldırılar da yine avukatların önemli gündem maddelerinden biriydi.

Avukatlara yapılan saldırılar da yine avukatların önemli gündem maddelerinden biriydi.

Son günlerde eylemlerin aranan ismi Mahmut Tanal da avukat cübbesini giyerek alana geldi.

Son günlerde eylemlerin aranan ismi Mahmut Tanal da avukat cübbesini giyerek alana geldi.

Ayrıca birçok avukat sosyal medyada, şu an cezaevinde olan Soma Davası avukatlarından Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay'ı andı.

Ayrıca birçok avukat sosyal medyada, şu an cezaevinde olan Soma Davası avukatlarından Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay'ı andı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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