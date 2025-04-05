5 Nisan Avukatlar Günü'nde Avukatlar Ankara'da Yürüdü
5 Nisan Avukatlar Günü'nde Avukatlar Ankara'da Yürüdü
Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü gerekçesiyle Türkiye Barolar Birliği'nin çağrısıyla yüzlerce avukat Ankara'da buluştu. 'Savunmanın Bağımsızlığı ve Hukuka Saygı Yürüyüşü' için bir araya gelen avukatlar TBB'de buluştu.
81 ilin baro başkanları, TBB yönetimi ve yüzlerce avukat, sabah saatlerinden itibaren birliğin Balgat'taki merkezinden önce Anıtpark'a geldi. Burada yapılan basın açıklamasının ardından avukatlar Anıtkabir'e çıktı.
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Türkiye Barolar Birliği'nin çağrısı 81 ilde karşılık buldu.
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“Baroları susturulmak istenen bir ülkede, savunmanın sesi bastırılmak isteniyor demektir."
Avukatlar dövizleri ve pankartlarıyla da gündemdeki konuları unutmadı.
Yürüyüşte karikatürlü bu döviz de avukatların en çok paylaştığı fotoğraflardan oldu.
Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden çıkarılması için çağrı yapılan Mahir Polat da unutulmadı.
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Farklı eylemlerde gördüğümüz "sANAYASAl, bANAYASAk" pankartı da alandaydı.
Öldürülen ve faillerinin aydınlatılamadığı avukat Tahir Elçi de alanda anıldı.
Avukatlara yapılan saldırılar da yine avukatların önemli gündem maddelerinden biriydi.
Son günlerde eylemlerin aranan ismi Mahmut Tanal da avukat cübbesini giyerek alana geldi.
Ayrıca birçok avukat sosyal medyada, şu an cezaevinde olan Soma Davası avukatlarından Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay'ı andı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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