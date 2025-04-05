5 Nisan Avukatlar Günü'nde Avukatlar Ankara'da Yürüdü

Başkan Erinç Sağkan İstanbol Barosu'na yönelik açılan davayı hatırlatarak “Baroları susturulmak istenen bir ülkede, savunmanın sesi bastırılmak isteniyor demektir. Ama biz buradayız; meslek örgütümüze, mesleğimizin onuruna ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkıyoruz. Ve biliyoruz: Bu ses, susturulamaz.” dedi.

Sağkan, 'İstanbul Barosu istibdada da, işgal mahkemelerine de karşı duruş göstermiş, darbe dönemlerinde hukukun onurunu ayakta tutmuş, bu halkın yüzyıllık bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde adaletin taşıyıcısı olmuştur. Bugün, böylesine köklü bir meslek örgütüne yönelen müdahale, yalnızca bir kuruma değil, İstanbul Barosu üyesi on binlerce meslektaşımızın iradesine ve avukatlık mesleğinin özüne dönük bir tehdit niteliği taşımaktadır.' dedi.

Gümüşhane Baro Başkanı Ali Günday ve Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmelerini hatırlatan Sağkan, “Bizler, yalnızca hukukun temsilcisi değil, aynı zamanda vicdanın da taşıyıcılarıyız. Ve şimdiye kadar hiçbir güç bu vicdanı susturamadı, susturamayacak” açıklaması yaptı.

Sağkan sözlerini 'Savunma susmaz, savunma durmaz, savunma boyun eğmez.' diyerek tamamladı.