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Senin Psikolojin Altüst Olmuş Durumda mı?

Senin Psikolojin Altüst Olmuş Durumda mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
14.06.2024 - 15:01

Senin psikolojin altüst olmuş durumda mı?

Haydi testeee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Kendi hayatına bir puan ver bakalım!(1=en az, 5=en fazla)

4. Bu görsellerden birini seçer misin?

5. Mavinin bir tonunu seçer misin?

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6. En son ne için ağladın?

7. Bundan 2 yıl önceye dönmek ister miydin?

8. Son olarak etrafındaki herkesten uzaklaşmaya ihtiyaç duyuyor musun?

Senin psikolojin altüst olmuş!

Hayatın seni biraz yıpratmış gibi görünüyor. Kendini tükenmiş hissediyor ve sanki bir kabuğun içine çekilmiş gibi duruyorsun. Psikolojik durumun pek parlak değil, çünkü kendini eksik ve yetersiz hissediyorsun. Yaşadığın her duruma biraz karamsar bir gözlükle bakıyor, belki de biraz fazla negatif düşünüyorsun. Güven konusunda da sıkıntılar yaşıyorsun. İnsanlara karşı bir güvensizlik hissi var, ama aslında bu güvensizliğin en büyük kısmı kendine. Kendine olan güvenini kaybetmişsin gibi duruyor. Psikolojik durumunun bu hali, hayatının çeşitli dönemlerinde aldığın yaraların bir sonucu gibi görünüyor. Bu yaralar zamanla birikmiş ve belki de hiç iyileşme fırsatı bulamamış. Her yeni yara, üzerine eklenen bir başka acı olmuş ve bu durum seni daha da yıpratmış. Bu durum, psikolojik durumunu altüst etmiş gibi görünüyor. Ancak unutma ki, her zaman bir çıkış yolu vardır ve hiçbir yara sonsuza dek acıtmaz.

Senin psikolojin altüst olmamış!

Haydi biraz kendine dön ve aynaya bak! Psikolojinin altüst olmuş mu? Hayır, kesinlikle hayır. Kendini yalnız ve çaresiz hissetmiyorsun. Evet, belki bazen zorlu anlar yaşadın, belki bazı günlerde tüm dünyanın ağırlığını omuzlarında hissettin. Ama her defasında o ağırlığı bir şekilde üzerinden atmayı başardın. Senin psikolojin, dağ gibi karşı duran, tüm zorluklara meydan okuyan bir psikoloji. Dirençli ve güçlü. İçindeki bu güç, seni her zaman ayağa kaldırmayı başarıyor. Kendini korumayı öğrenmişsin, çünkü hayatta kalmak için bu gerekiyor. Kimse sana zarar veremiyor çünkü insanları gerçekten tanıyorsun. Onların ne düşündüğünü, ne hissettiğini anladığın için, onlardan gelebilecek zararları önceden sezebiliyorsun. Bu da seni her türlü olumsuzluklara karşı koruyor. Böylece, her ne olursa olsun, her ne yaşarsan yaşa, sen her zaman ayağa kalkmayı başarıyorsun. Ve bu, senin en büyük gücün. Bu yüzden aynaya bak ve kendine gülümse. Çünkü sen, her şeye rağmen, her zaman ayakta kalabilen bir savaşçısın.

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