Senin psikolojin altüst olmuş durumda mı?

Haydi biraz kendine dön ve aynaya bak! Psikolojinin altüst olmuş mu? Hayır, kesinlikle hayır. Kendini yalnız ve çaresiz hissetmiyorsun. Evet, belki bazen zorlu anlar yaşadın, belki bazı günlerde tüm dünyanın ağırlığını omuzlarında hissettin. Ama her defasında o ağırlığı bir şekilde üzerinden atmayı başardın. Senin psikolojin, dağ gibi karşı duran, tüm zorluklara meydan okuyan bir psikoloji. Dirençli ve güçlü. İçindeki bu güç, seni her zaman ayağa kaldırmayı başarıyor. Kendini korumayı öğrenmişsin, çünkü hayatta kalmak için bu gerekiyor. Kimse sana zarar veremiyor çünkü insanları gerçekten tanıyorsun. Onların ne düşündüğünü, ne hissettiğini anladığın için, onlardan gelebilecek zararları önceden sezebiliyorsun. Bu da seni her türlü olumsuzluklara karşı koruyor. Böylece, her ne olursa olsun, her ne yaşarsan yaşa, sen her zaman ayağa kalkmayı başarıyorsun. Ve bu, senin en büyük gücün. Bu yüzden aynaya bak ve kendine gülümse. Çünkü sen, her şeye rağmen, her zaman ayakta kalabilen bir savaşçısın.