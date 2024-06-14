Senin Psikolojin Altüst Olmuş Durumda mı?
Senin Psikolojin Altüst Olmuş Durumda mı?
Senin psikolojin altüst olmuş durumda mı?
Haydi testeee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Kendi hayatına bir puan ver bakalım!(1=en az, 5=en fazla)
4. Bu görsellerden birini seçer misin?
5. Mavinin bir tonunu seçer misin?
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6. En son ne için ağladın?
7. Bundan 2 yıl önceye dönmek ister miydin?
8. Son olarak etrafındaki herkesten uzaklaşmaya ihtiyaç duyuyor musun?
Senin psikolojin altüst olmuş!
Senin psikolojin altüst olmamış!
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