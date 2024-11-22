Alkol ve Sigara Satışında Yeni Dönem: Satış Yapan Yerlere Kamera Sistemi Zorunluluğu Geliyor
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Alkol ve Sigara Satışında Yeni Dönem: Satış Yapan Yerlere Kamera Sistemi Zorunluluğu Geliyor
İstanbul'daki alkol ve sigara satan işyerlerine, güvenlik kameralarını 1 Ocak'a kadar kurma zorunluluğu getirildi. Yeni düzenlemeye göre, kameraların satış alanı, giriş/çıkış noktaları ve otoparkı kaydedecek şekilde yerleştirilmesi ve yüz tanıma teknolojisine uygun olması gerekecek. Sistem, 7/24 kesintisiz kayıt yaparak görüntülerin en az 30 gün süreyle saklanmasını sağlayacak. Kamerasını kurmayan işyerlerine ise ceza uygulanacak.
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Çocukların alkol, sigara ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmasını sağlamak amacıyla, alkol ve sigara satışı yapan ruhsatlı işyerlerinde kamera sistemi kurulması zorunluluğu genişletiliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul’daki alkol ve sigara satan işyerlerine, güvenlik kameralarını 1 Ocak’a kadar kurmaları gerektiği bildirildi.
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Kamera sisteminin, satış alanı ile tüm giriş/çıkış noktalarını ve varsa otoparkı farklı açılardan kaydedebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekecek. Ayrıca, kurulan sistemin yüz tanıma teknolojisine uygun olması ve buna göre yapılandırılması zorunlu olacak.
Kurulacak güvenlik kameralarının, yeterli çözünürlüğe sahip olması, karanlık ortamlarda net görüntü kaydı yapabilmesi, gece görüşlü olması ve 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilmesi gerekecek. Görüntüler, en az 30 gün süreyle arşivlenebilecek şekilde depolanacak ve gerektiğinde tarih ve saat bilgisi eklenerek kolayca erişilebilecek.
Kamera sistemi kurmayan işyerlerine, Kabahatler Kanunu’nun "emre aykırı davranış" maddesi uyarınca ceza uygulanacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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