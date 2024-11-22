Beklenen Af Meclis’e Geliyor! 400 Bin Kişinin Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları İçin Af Gelecek
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Beklenen Af Meclis’e Geliyor! 400 Bin Kişinin Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları İçin Af Gelecek
Yüzbinlerce kişinin beklediği düzenleme Meclis’e geliyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına af geliyor. Düzenleme kapsamında 400 bin kişinin borcu silinecek, böylece 250 milyon liralık alacaktan vazgeçilecek.
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Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olan ancak primlerini ödemeyenlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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AK Parti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratlarıyla süren mevzuat çalışmasını tamamladı. Konuyla ilgili kanun teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak.
Düzenleme ile GSS borçlarına af geliyor. 10 yıllık zaman aşımı süresi 1 Ocak 2025’te dolacak GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek.
Teklifin Meclis'ten geçmesiyle en az 400 bin kişinin borcu silinecek. Böylece 250 milyon liralık alacaktan vazgeçilecek.
Milliyet'te yer alan habere göre, 8-9 maddeden oluşması beklenen torba yasada yer alacak bir diğer düzenlemeyle, engellilerin aylık bağlama oranları ve yaş kriterleri gibi başlıklarda da düzenlemeye gidilmesi öngörülüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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