Çocukluk döneminde yaşadığımız her şey bizim geleceğimizi hazırlar. Mutlu anlarımızın aklımıza gelmesi kadar mutsuz olduğumuz anlar da sürekli aklımıza gelir. Bizim karakterimizi ve iyi, kötü bütün davranışlarımız çocukluk döneminde tamamlanır. Mutlu bir çocukluk, mutlu bir insan demektir.

Sen nasıl bir çocukluk geçirdin?

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