Sen nasıl bir çocukluk geçirdin?

Çocukluk yıllarınızın ne kadar eğlenceli ve dolu dolu geçtiğini hayal etmek bile insana enerji veriyor! Sanki bir anda zaman makinesine atlayıp, o günlere dönüş yaptık. Oyunlar, kahkahalar, maceralar... Her bir anı, bir çizgi film tadında geçmiş olmalı. Belki de bu yüzden şu anki enerjiniz ve neşeniz yerinde. Çünkü çocukluk yıllarınız, sizin kişiliğinizin temel taşlarını oluşturmuş. Bu yüzden de her hatırladığınızda yüzünüzde bir tebessüm beliriyor. İşte tam da bu yüzden, sizinle aynı masayı paylaşmak, sohbet etmek ve sizinle aynı havaı solumak bize büyük keyif veriyor. Çünkü sizinle geçirdiğimiz her an, bize de o çocukluk enerjisi ve neşesini aşılamayı başarıyor.