Sen Nasıl Bir Çocukluk Geçirdin?
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Sen Nasıl Bir Çocukluk Geçirdin?
Çocukluk döneminde yaşadığımız her şey bizim geleceğimizi hazırlar. Mutlu anlarımızın aklımıza gelmesi kadar mutsuz olduğumuz anlar da sürekli aklımıza gelir. Bizim karakterimizi ve iyi, kötü bütün davranışlarımız çocukluk döneminde tamamlanır. Mutlu bir çocukluk, mutlu bir insan demektir.
Sen nasıl bir çocukluk geçirdin?
Haydiii teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Çocukken en çok hangi aktiviteyi yapardın?
4. Çocukken okulda en çok hangi konuda zorlanırdın?
5. Evde, oyun saatlerinde genelde neler yapardın?
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6. Ailenle ilişkilerin nasıl olurdu?
7. Çocukken en çok hangi kuralları ihlal ederdin?
8. Çocukluğunu özlüyor musun?
9. Evdeki odanda nasıl bir düzenin vardı?
10. Son olarak kendi çocuğun için iyi bir gelecek hazırlıyor musun?
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Sen eğlenceli bir çocukluk geçirmişsin!
Sen mutlu bir çocukluk geçirmişsin!
Sen mutsuz bir çocukluk geçirmişsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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