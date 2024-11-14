12 Erkek Arketipinden Hangisisin?
12 Erkek Arketipinden Hangisisin?
Hayatın karmaşasında, geçmişimizin izlerini taşıyan karakterimizle yol alıyoruz. Tıpkı bir ağaç gibi, köklerimiz bizi besliyor ve kim olduğumuzu belirliyor. Peki, hiç düşündünüz mü? Belki de karakterinizin tüm özellikleri, atalarınızın derinliklerinden size ulaşmış olabilir. Bu noktada, kendi karakterinizi daha iyi anlamak ve belki de nereden geldiğinizi keşfetmek için bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? 12 erkek arketipi arasında, siz hangisine daha çok benziyorsunuz?
12 erkek arketipinden hangisisin?
Haydiii!
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1. Bir insanı tanıdığında, ona ilk bakışta nasıl yaklaşım sergilersin?
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2. Kendini en çok hangi durumda güçlü hissedersin?
3. Hangi tür bir liderlik stilini benimsersin?
4. Karar alırken hangi faktör seni daha çok etkiler?
5. İş veya özel hayatında en çok hangi yönünle tanınırsın?
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6. İlişkilerinde tartışmalarınız sonrası barışmanız ne kadar sürüyor?
7. Sen yetenekli biri misin?
8. Ne olursa ilişkiler daha uzun sürer?
9. Bir ilişkin monotonlaşmaya başlarsa sen ne yapmaya başlarsın?
10. Son olarak burcunu seçer misin?
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Sen "Kral" erkek arketipine sahipsin!
Sen "Baba" erkek arketipine sahipsin!
Sen "Savaşçı" erkek arketipine sahipsin!
Sen " Sihirbaz" erkek arketipine sahipsin!
Sen "Aşık" erkek arketipine sahipsin!
Sen "Bilge" erkek arketipine sahipsin!
Sen "Kaşif" erkek arketipine sahipsin!
Sen "Yaratıcı" erkek arketipine sahipsin!
Sen"Kahraman" erkek arketipine sahipsin!
Sen "Asi" erkek arketipine sahipsin!
Sen "Soytarı" erkek arketipine sahipsin!
Sen "Bakıcı" erkek arketipine sahipsin!
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