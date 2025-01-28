28 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
28 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Sektörün ünlü isimlerinin menajeri Ayşe Barım Gezi Davası kapsamında tutuklandı. “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla cezaevine gönderilen Barım’a oyunculardan destek yağdı. Pınar Deniz, Birce Akalay, Ceyda Düvenci, Hande Erçel, Merve Dizdar ve daha birçok ünlü ismin sosyal medya paylaşımları gündem oldu.
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2. Gezi olaylarıyla irtibatlandırılan ünlü menajer Ayşe Barım, sektördeki haksız rekabet iddialarının odağından çıkarak bambaşka bir tartışmanın öznesi oldu. Ahmet Hakan, Barım’ın cezaevine girmesiyle ilgili yazısında sektör içindeki tekelci yapıları ve oyuncuların yaşadığı çaresizlikleri hatırlattı. Gezi bağlantısının ardından olayın siyasi bir boyuta taşındığını belirten Hakan, bu durumun sektörde adalet bekleyenlerin beklentilerini boşa çıkardığını vurguladı.
3. Ünlü sanatçı Şevval Sam Cihangir’de objektiflere takıldı. Menisküs ameliyatı geçirdiğini açıklayan Sam iyileşme sürecinin sorunsuz geçtiğini belirtti. Annesi Leman Sam’a nergis çiçekleriyle sürpriz yapan başarılı sanatçı annesiyle hasret giderdi. Hayranlarına sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Sam, “Ameliyatım çok iyi geçti. Kendimi eskisinden de iyi hissediyorum.” dedi.
4. Sosyal medyanın yakından takip edilen influencerlarından Elvin Levinler, geçirdiği kalp operasyonunun ardından evine geçti. Şimdilerde babasını kaybetmenin acısını yaşayan Levinler, ameliyat sonrası ilk videosunu paylaşarak sevenlerine “İyiyim” mesajı verdi. Hem sakin hem de duygusal bir süreç geçirdiğini belirten Levinler hayranlarına sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
5. Ünlü oyuncu Elçin Sangu, 12 yıl önceki bir soruşturma nedeniyle tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sangu, tutuklama kararına dair şeffaf bir hukuki süreç talep ederek delillerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurguladı. Oyuncu bu tarz adımların toplumsal güvensizlik yaratacağını savundu. Ayrıca konuyu saptıran ve ciddiyetsiz açıklamalar yapan kişilere tepki gösterdi.
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6. Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım’a ünlü isimlerden destek yağdı. Birce Akalay, Hande Erçel, Hazal Kaya ve daha birçok ünlü isim sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Akalay, Barım için yaptığı ikinci paylaşımda duygusal sözler kullandı. “Biz güzel bir aileyiz” diyen Akalay, Barım’ın yanında olduğunu vurguladı.
7. Geçtiğimiz yıldan beri yüz gerdirme operasyonuyla konuşulan Cenk Eren, ameliyattan sonra kendine resmen aşık oldu biliyorsunuz. Sürekli kendini övüp iltifatlara boğduğu yeni pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı geçtiğimiz saatlerde de estetiklerinin sebebini açıkladığı yeni bir fotoğraf paylaştı. Gelin mütevazılıkta marka olmuş Cenk Eren ne demiş beraber görelim!
8. Uzun yıllardır müzikle ve rap ile uğraşan Eypio, eski mahlasıyla A.P.O, 'Günah Benim Suç Benim' şarkısıyla müzik dünyasında büyük bir hype almış ve listelerde en üst sıralardan uzun bir süre inmemişti. Şimdilerde ise Sibel Can ile birlikte seslendirdikleri ''Diken mi Kül mü' şarkısının da büyük başarı elde ederek geniş kitlelere yayıldığını söyleyebiliriz. Ünlü rapçi, bugün sosyal medyasından yaptığı bir paylaşımla sevenlerine müjdeli haberi verdi. İki kız çocuğu olan Eypio, üçüncü kızını da kucağına aldı.
9. Wanda Nara ve Icardi'nin evliliği geçtiğimiz sene ihanet iddialarıyla çalkalanmış ardından ikili on yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı. Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile yaptığı paylaşımın ardından ipleri kopartan Wanda ortalığı kaos yerine çevirmişti. Son zamanlarda yeni sevgilisi China Suarez'le yelken açtığı dolu dizgin aşkla gereken cevabı Wanda'ya veren Icardi'den şok bir hamle geldi. Wanda Nara yüzünden ailesiyle arası açılan Icardi'nin China Suarez'le işleri ciddiye bindirdiği ve ailesiyle tanıştırdığı öğrenildi.
10. Son dönemlerde oğulları Kuzey ve Uzay'a olan düşkünlüğüyle gündeme gelen Çağla Şıkel, mankenliği, sunuculuğu ve oyunculuğuyla başarılı bulunan; içtenliğiyle kalbimizde bir başka taht kuran isimlerden birisi. En son Altın Kelebek Ödül Töreni'nde gördüğümüz Şıkel, şıklığıyla ve oğullarının ona yaptığı sürprizle gündeme gelmişti. Ülkemizi derinden sarsan Kartalkaya'daki 76 kişinin hayatını yitirdiği otel yangınının ardından, otelde kalan insanların yangın anında can havliyle çarşafları aşağı sarkıtıp kurtulmaya çalıştığı gündeme gelmişti. Çağla Şıkel, bu durumu hatırlatan bir görseli sosyal medyasından paylaşarak acı ve üzüntüsünü paylaştı.
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11. Bir zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Sihirli Annem şimdilerde de popülaritesini korumayı sürdürüyor. Özellikle oyuncu kadrosunun değişimi ile adından bahsettiren Sihirli Annem'in oyuncuları sık sık gündeme oturuyor. O dönemin çocuk oyuncuları evlenme yaşına gelirken dizisinin Betül Perisi'ni canlandıran İnci Türkay da yeni kariyer seçimiyle konuşuluyor. Oyunculuğu bırakma kararı alıp Londra'ya taşınan isim ilk defa kararının ardındaki nedeni açıkladı.
12. Tekelleşme iddialarında ön plana çıkması sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan ünlü menajer ve ID İletişim ortak kurucusu Ayşe Barım en son noktada Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınmış, ardından "hükümeti ortadan kaldırmak" amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı eylemlere planlı şekilde yönlendirme suçlamasıyla da tutuklanmıştı. Tekelleşme iddiaları gündemdeyken Ayşe Barım'ı yerden yere vuran Farah Zeynep Abdullah konu Gezi'ye bağlanınca kararını değiştirdi! Geçtiğimiz dakikalarda da "akılalmaz bir yerdeyiz" diyerek Ayşe Barım'a yapılan hukuksuzluğun altını çizdiği upuzun bir açıklama paylaştı.
13. Birkaç ay önce aşk yaşamaya başladıkları iddiasıyla ortalığı ayağa kaldıran Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, havaalanı fiyaskosunun ardından sırra kadem basmıştı. Sevdiceğini havaalanında kameraları gördü diye dımdızlak ortada bırakan Çağatay Ulusoy'dan "çalışma saatlerini Malbora'ya göre ayarlıyor" iddiasının ardından ikinci geri vites geldi. Nihayet aşkı kabullenmeye karar verdi diye yorumladık... Gelin ne olmuş beraber görelim!
14. Şimdilerde rap müziğe kendince bir yorum getirerek, şahsına münhasır tavırları ve kendince oturttuğu şarkı yazım diliyle dikkat çeken Lvbel C5'in adını mutlaka duymuşsunuzdur. Kendisinin en son yayınladığı şarkısı ''HAVHAVHAV'' sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Nakaratı 'hav hav'lardan oluşan şarkı, birçok sosyal medya kullanıcısının olduğu gibi ünlü isimlerin de diline düştü. Kıvılcım Ural, ''HAVHAVHAV'' şarkısını ''Miyav Miyav'' diyerek tiye aldığı videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak gündem oldu.
15. Enerjisi ve sektördeki isimlerle olan yakınlığıyla bir yandan da laf sokmalarıyla meşhur Enis Arıkan, magazin gündeminin gözde isimlerinden biri. Sektörün en samimi bulunan isimlerinden biri olan, oyunculuğu da bir hayli sevilen Arıkan'ı zaman zaman da sivri dillilikleriyle konuşuyoruz. Özellikle Ezgi Mola'yla olan dostluklarındaki kara bulutlarla manşetlere yerleşen ünlü isim geçtiğimiz gün Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Bu sefer saçıyla ilgili beklenmedik itiraflarda bulunan isim Altaylı'nın köşeye sıkıştıran sorularıyla saç ektirdiğini söyledi.
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16. Birçok ünlü ismin bağlı olduğu menajerlik şirketi ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, "hükümeti ortadan kaldırmak" amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı eylemlere planlı şekilde yönlendirme ve kitleselliği artırma suçlamasıyla geçtiğimiz gün tutuklanmıştı. Akabinde birçok oyuncusundan kendisine destek mesajı gelmiş, Hande Erçel'den Birce Akalay'a herkes hikayesinde Ayşe Barım'ı "Ayşem" vurgusuyla paylaşmıştı. Tekelleşme iddiaları gündemdeyken ilk tepkiyi gösteren Sinem Kobal'dan ise ses seda yoktu. Hatta eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisine "geride dur" dediği, bu yüzden paylaşım yapmadığı iddia edilmişti. Sinem Kobal sessizliğini geçtiğimiz dakikalarda bozdu.
17. Türk pop müziğinin en önemli ve köklü gruplarından biri olan MFÖ popülaritesini unutulmaz şarkılarıyla korumaya devam ediyor. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un oluşturduğu grubun seveni de bir hayli çok. 76 yaşına basan Fuat Güner sağlık durumuyla gündeme geldi. 9 Ocak günü bir operasyon geçiren ve kalça protezi takılan isim açıklamalarıyla endişelendirdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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