Dayanamadı, İkinci Kez Paylaşım Yaptı! Birce Akalay'dan ''Ailem'' Dediği Menajeri Ayşe Barım'a Tam Destek
Dayanamadı, İkinci Kez Paylaşım Yaptı! Birce Akalay'dan ''Ailem'' Dediği Menajeri Ayşe Barım'a Tam Destek
Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım’a ünlü isimlerden destek yağdı. Birce Akalay, Hande Erçel, Hazal Kaya ve daha birçok ünlü isim sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Akalay, Barım için yaptığı ikinci paylaşımda duygusal sözler kullandı. “Biz güzel bir aileyiz” diyen Akalay, Barım’ın yanında olduğunu vurguladı.
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Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere yönlendirdiği ve Osman Kavala gibi isimlerle iletişimde olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ünlü menajer Ayşe Barım, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla bir önceki gün tutuklandı.
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Sanat dünyasında şok etkisi yaratan bu gelişme sonrası Hande Erçel, Hazal Kaya, Pınar Deniz, Merve Dizdar, Ceyda Düvenci, Aslı Enver ve Birce Akalay gibi isimler sosyal medyada Barım’a destek mesajları paylaştı.
Özellikle Birce Akalay’ın yaptığı ikinci paylaşım dikkat çekti. Duygusal bir yazı kaleme alan Akalay şunları yazdı:
''Bir karıncayı dahi incitemeyen güneş gibi merhametli ruhuna karanlığı salmaya çalışsalar da, biz biliyoruz seni cancağızım. Kalbine,aklına ve kırılgan sağlığına kuvvet diliyorum, diliyoruz günler gecelerdir gözyaşlarımızla..''
''Ne ile karşı karşıya olduğunu dahi bilmeden üstelik. Zulüm, karanlık ve öfke bizim gibi insanların dili olmadı hiç ve olmayacak. Çünkü biz birbirimize sonsuz bir sevgi, güven, vefa ve aşkla bağlıyız. Tıpkı bir aile gibi. Biz güzel bir aileyiz. Çok ama çok seviyorum ve hep yanındayım canım Ayşe’m ..''
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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