Sevenlerini Korkutmuştu! Kalp Ameliyatı Geçiren Elvin Levinler Son Halini Böyle Videoya Çekti
Sevenlerini Korkutmuştu! Kalp Ameliyatı Geçiren Elvin Levinler Son Halini Böyle Videoya Çekti
Sosyal medyanın yakından takip edilen influencerlarından Elvin Levinler, geçirdiği kalp operasyonunun ardından evine geçti. Şimdilerde babasını kaybetmenin acısını yaşayan Levinler, ameliyat sonrası ilk videosunu paylaşarak sevenlerine “İyiyim” mesajı verdi. Hem sakin hem de duygusal bir süreç geçirdiğini belirten Levinler hayranlarına sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde yoga ve seyahat içerikleriyle sosyal medyada dikkat çeken Elvin Levinler hem sağlık hem de duygusal anlamda zor günler geçiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Babasının kaybıyla sarsılan Levinler geçtiğimiz günlerde kalbinden bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu.
Operasyon sonrası evinde istirahat eden ünlü isim Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “İyiyim, çok daha iyiyim bu arada. Hiçbir şeyim yok. Öncesi zaten o kadar hararetliydi ki, şu günler biraz daha böyle sakin, yavaş, huzurlu ve hüzünlü geçiyor. “ ifadelerini kullandı.
İşte Levinler’in o paylaşımı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın