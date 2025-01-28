Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sevenlerini Korkutmuştu! Kalp Ameliyatı Geçiren Elvin Levinler Son Halini Böyle Videoya Çekti

Sevenlerini Korkutmuştu! Kalp Ameliyatı Geçiren Elvin Levinler Son Halini Böyle Videoya Çekti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.01.2025 - 15:01

Sosyal medyanın yakından takip edilen influencerlarından Elvin Levinler, geçirdiği kalp operasyonunun ardından evine geçti. Şimdilerde babasını kaybetmenin acısını yaşayan Levinler, ameliyat sonrası ilk videosunu paylaşarak sevenlerine “İyiyim” mesajı verdi. Hem sakin hem de duygusal bir süreç geçirdiğini belirten Levinler hayranlarına sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde yoga ve seyahat içerikleriyle sosyal medyada dikkat çeken Elvin Levinler hem sağlık hem de duygusal anlamda zor günler geçiriyor.

Son dönemde yoga ve seyahat içerikleriyle sosyal medyada dikkat çeken Elvin Levinler hem sağlık hem de duygusal anlamda zor günler geçiriyor.

Babasının kaybıyla sarsılan Levinler geçtiğimiz günlerde kalbinden bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

Babasının kaybıyla sarsılan Levinler geçtiğimiz günlerde kalbinden bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

Operasyon sonrası evinde istirahat eden ünlü isim Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “İyiyim, çok daha iyiyim bu arada. Hiçbir şeyim yok. Öncesi zaten o kadar hararetliydi ki, şu günler biraz daha böyle sakin, yavaş, huzurlu ve hüzünlü geçiyor. “ ifadelerini kullandı.

Operasyon sonrası evinde istirahat eden ünlü isim Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “İyiyim, çok daha iyiyim bu arada. Hiçbir şeyim yok. Öncesi zaten o kadar hararetliydi ki, şu günler biraz daha böyle sakin, yavaş, huzurlu ve hüzünlü geçiyor. “ ifadelerini kullandı.

İşte Levinler’in o paylaşımı 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın