Paris’i Fethetti! Tuba Büyüküstün Georges Hobeika Defilesine Zarafetiyle Damga Vurdu!
Paris’i Fethetti! Tuba Büyüküstün Georges Hobeika Defilesine Zarafetiyle Damga Vurdu!
Tuba Büyüküstün Paris Moda Haftası’nda şıklığıyla büyüledi! Georges Hobeika defilesine katılan ünlü oyuncu zarif elbisesiyle podyumdaki modelleri bile gölgede bıraktı. Büyüküstün moda dünyasının radarına girerken, sosyal medyada da olay oldu. Fransız başkentinin göz alıcı atmosferinde Türk zarafetini dünyaya taşıdı!
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Paris Moda Haftası’nda bu yıl herkesin konuştuğu bir isim vardı: Tuba Büyüküstün! Türk sinemasının sevilen yıldızı Georges Hobeika’nın İlkbahar/Yaz 2025 defilesine katılarak hem davetlilerin hem de moda tutkunlarının beğenisini topladı.
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Büyüküstün’ün giydiği işlemeli ve göz alıcı detaylara sahip elbise kusursuz duruşuyla birleşince etkinliğin yıldız parçalarından biri haline geldi. Paris’in büyüleyici atmosferinde gerçekleşen moda haftasında podyumu süsleyen haute couture tasarımlar kadar ünlü oyuncunun zarif stili de gündem oldu.
Etkinlik sonrası sosyal medyada hızla yayılan kareleri takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken Büyüküstün’ün moda konusundaki başarısı bir kez daha tescillendi.
Georges Hobeika’nın modern ve klasik çizgileri harmanlayan tasarımlarına eşlik eden Tuba Büyüküstün, adeta bir moda ikonuna dönüştü. Paris Moda Haftası’na katıldığı bu özel anlar Türk yıldızın stil yolculuğundaki unutulmaz başarılarından biri olarak hafızalara kazındı!
İşte mest olacağınız o anlar👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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