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Leman’ını Özlemiş: Ameliyat Olduğunu Duyuran Şevval Sam Anneciğine Kavuştu!

Leman’ını Özlemiş: Ameliyat Olduğunu Duyuran Şevval Sam Anneciğine Kavuştu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.01.2025 - 12:26

Ünlü sanatçı Şevval Sam Cihangir’de objektiflere takıldı. Menisküs ameliyatı geçirdiğini açıklayan Sam iyileşme sürecinin sorunsuz geçtiğini belirtti. Annesi Leman Sam’a nergis çiçekleriyle sürpriz yapan başarılı sanatçı annesiyle hasret giderdi. Hayranlarına sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Sam, “Ameliyatım çok iyi geçti. Kendimi eskisinden de iyi hissediyorum.” dedi.

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Başarılı oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, İstanbul Cihangir’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başarılı oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, İstanbul Cihangir’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir süre önce sol diz kapağından menisküs ameliyatı geçirdiğini açıklayan Sam, “İki hafta önce sol diz kapağından menisküs ameliyatı oldu. Ameliyatım çok iyi geçti. Kendimi eskisinden de iyi hissediyorum” dedi.

Bir süre önce sol diz kapağından menisküs ameliyatı geçirdiğini açıklayan Sam, “İki hafta önce sol diz kapağından menisküs ameliyatı oldu. Ameliyatım çok iyi geçti. Kendimi eskisinden de iyi hissediyorum” dedi.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren sanatçı sevenlerine endişelenecek bir durum olmadığını belirtti. Ünlü sanatçı ameliyat sonrası ilk fırsatta annesi Leman Sam’ı ziyaret etti.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren sanatçı sevenlerine endişelenecek bir durum olmadığını belirtti. Ünlü sanatçı ameliyat sonrası ilk fırsatta annesi Leman Sam’ı ziyaret etti.

Nergis çiçekleriyle annesine sürpriz yapan Sam, “İki haftadır annemi görmüyorum çok özledim. Nergis çiçeklerini aldım ve annemi ziyarete geldim. Annem bu çiçekleri çok sever mis gibi kokusu burayı bile sardı” sözleriyle dikkat çekti.

Nergis çiçekleriyle annesine sürpriz yapan Sam, “İki haftadır annemi görmüyorum çok özledim. Nergis çiçeklerini aldım ve annemi ziyarete geldim. Annem bu çiçekleri çok sever mis gibi kokusu burayı bile sardı” sözleriyle dikkat çekti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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