Dünyaca Ünlü Manken Kendall Jenner, Üzerindeki Özgün Tasarımla Podyumun Tozunu Attırdı!
Dünyaca Ünlü Manken Kendall Jenner, Üzerindeki Özgün Tasarımla Podyumun Tozunu Attırdı!
Kendall Jenner, moda dünyasında ismini sık sık duyduğumuz bir model olmasının yanı sıra Kris Jenner'ın kızı olmasından dolayı kaotik aile ilişkileriyle de gündeme gelen bir isim biliyorsunuz. Son dönemlerde değiştirdiği saç stili ve yaşadığı aşk ilişkileriyle de gündeme gelen Jenner, bir manken olarak da kariyerine hız kesmeden devam ediyor.
Paris Moda Haftası'nın başlamasıyla Schiaparelli Haute Couture defilesinde boy gösteren Kendall Jenner'ın üzerindeki özel tasarım elbise dikkat çekerken, Jenner'ın tasarımı üzerinde zarafetle taşıdığı anlar sosyal medyada viral oldu.
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Kendall Jenner, kaotik aile ilişkilerinin yanı sıra yaşam stili ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen bir isim.
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Ünlü model, 2023 yılında şarkıcı Bad Bunny ile birlikteliğini ilan etmişti. İkili, bir süre ara verip tekrar birlikte bir yola girme kararı almıştı. Fakat yabancı kaynaklara göre, Jenner ve Bad Bunny artık iki arkadaştan fazlası değil.
Kendall Jenner, son dönemlerde sarı saç furyasına katılmış ani bir kararla saçlarını boyatmıştı. Ünlü mankenin bu halini sevenler kadar sevmeyenler de olmuştu.
Şimdilerde koyu saçlarına geri dönen Kendall Jenner, Paris Moda Haftası'na Schiaparelli defilesi için üzerinde taşıdığı elbiseyle damgasını vurdu. Otantik desenleri üzerinde barındıran korseli elbise, Kendall Jenner'ın duru güzelliğiyle buluşunca nefes kesen bir bütünlük oluşturdu👇
Kendall Jenner'ın bu özel tasarım elbiseyi podyumda nasıl taşıdığını merak edenler için👇
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