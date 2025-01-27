Dünyaca Ünlü Manken Kendall Jenner, Üzerindeki Özgün Tasarımla Podyumun Tozunu Attırdı!

Kendall Jenner, moda dünyasında ismini sık sık duyduğumuz bir model olmasının yanı sıra Kris Jenner'ın kızı olmasından dolayı kaotik aile ilişkileriyle de gündeme gelen bir isim biliyorsunuz. Son dönemlerde değiştirdiği saç stili ve yaşadığı aşk ilişkileriyle de gündeme gelen Jenner, bir manken olarak da kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

Paris Moda Haftası'nın başlamasıyla Schiaparelli Haute Couture defilesinde boy gösteren Kendall Jenner'ın üzerindeki özel tasarım elbise dikkat çekerken, Jenner'ın tasarımı üzerinde zarafetle taşıdığı anlar sosyal medyada viral oldu.