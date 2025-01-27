'Sakın İnanmayın!': Muazzez Ersoy, Adını Kullanarak Reklam Yapan İlaç Firmalarına Karşı Takipçilerini Uyardı
'Sakın İnanmayın!': Muazzez Ersoy, Adını Kullanarak Reklam Yapan İlaç Firmalarına Karşı Takipçilerini Uyardı
1998 yılında ''devlet sanatçısı'' unvanına layık görülen Muazzez Ersoy, klasik Türk müziği sanatçısı olarak güçlü sesi ve yorumuyla tanıdığımız bir isim. Ersoy, onun şöhretinden yararlanmak amacıyla ismini ve fotoğraflarını kullanarak internet üzerinden satış yapmaya çalışan bazı firmalar hakkında hukuki süreç başlattı. Muazzez Ersoy, hiçbir ilaç reklamında yer almadığını takipçilerine duyurdu ve böyle reklamlara itibar etmemelerini rica etti.
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Klasik Türk müziği sanatçısı olan Muazzez Ersoy, 'Sizi Seviyorum' isimli albümüyle yıldızı parlayan bir isim. Kendisi 'Devlet Sanatçısı' unvanına ise 1998'de layık görülmüştü.
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Türkiye'nin güçlü seslerinden biri olarak tanınan Ersoy, şimdilerde verdiği konserlerde ve sahne aldığı mekanlarda dinleyenleriyle buluşuyor.
Sosyal medya paylaşımları yoluyla da sevenleriyle iletişime geçen Ersoy, yaşadığı talihsiz bir süreci paylaşarak sevenlerini dolandırıcılıklara karşı uyardı.
Muazzez Ersoy'un adını ve resimlerini kullanarak online satış yapmaya çalışan bazı reklamlara karşı Ersoy, takipçilerini ''Bir ilaç, merhem reklamında oynamadım'' diyerek uyardı.
Bu konuyla alakalı hukuki sürecin başlatıldığını belirten Muazzez Ersoy'un paylaşımı ise bu şekildeydi👇
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