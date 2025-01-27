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Trump'ın Meksikalı Sığınmacıları Sınır Dışı Etme Kararının Ardından Selena Gomez Göz Yaşlarına Boğuldu!

Trump'ın Meksikalı Sığınmacıları Sınır Dışı Etme Kararının Ardından Selena Gomez Göz Yaşlarına Boğuldu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 20:39

Başkan Donald Trump, ikinci dönemi için göreve başlamasının ilk gününde göç ve sınır güvenliğine yönelik bir dizi icraat açıkladı. ''Sağduyulu göçmenlik politikaları” olarak adlandırılan emirleri imzalayan Trump'ın yapacakları arasında ABD'nin güney sınırında ulusal acil durum ilan edilmesi, silahlı kuvvetlerin konuşlandırılması, sınır duvarı inşaatının tamamlanması, sığınma ve doğuştan vatandaşlık hakkının sona erdirilmesi yer alıyordu.

Hollywood'un ünlü yüzlerinden Selena Gomez, Trump'ın bu icraatları karşısında  Meksikalı sığınmacılar için göz yaşlarını dökerken ne kadar üzüldüğünü dile getirdi.

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Amerika'nın ünlü yıldızlarından Selena Gomez, gençlik yıllarında rol aldığı gençlik dizi ve filmleriyle tanınırlık elde etmişti.

Amerika'nın ünlü yıldızlarından Selena Gomez, gençlik yıllarında rol aldığı gençlik dizi ve filmleriyle tanınırlık elde etmişti.

2010'lu yıllara çıkardığı hit parçalarla damga vuran Gomez, son yıllarda kendi kozmetik markasını kurmasının ardından iş kadınlığına yönelmiş durumda belki biliyorsunuzdur.

2010'lu yıllara çıkardığı hit parçalarla damga vuran Gomez, son yıllarda kendi kozmetik markasını kurmasının ardından iş kadınlığına yönelmiş durumda belki biliyorsunuzdur.

Uzun bir süredir Benny Blanco ile aşk yaşayan Selena Gomez, işlerin ciddiye binmesinin ardından paylaştığı tek taşlı mutluluk pozuyla da gündeme gelmişti.

Uzun bir süredir Benny Blanco ile aşk yaşayan Selena Gomez, işlerin ciddiye binmesinin ardından paylaştığı tek taşlı mutluluk pozuyla da gündeme gelmişti.

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Ünlü şarkıcı, Amerikan Başkanı Trump'ın Meksikalı göçmenler hakkında uygulamaya koyacağı sınır dışı kararını açıklamasının ardından göz yaşlarına hakim olamadı.

Ünlü şarkıcı, Amerikan Başkanı Trump'ın Meksikalı göçmenler hakkında uygulamaya koyacağı sınır dışı kararını açıklamasının ardından göz yaşlarına hakim olamadı.

Gomez, ''Tüm halkım saldırıya uğruyor. Çok üzgünüm. Keşke bir şeyler yapabilsem. Ne yapacağımı bilmiyorum, her şeyi deneyeceğime söz veriyorum.'' dedi.

Gomez, ''Tüm halkım saldırıya uğruyor. Çok üzgünüm. Keşke bir şeyler yapabilsem. Ne yapacağımı bilmiyorum, her şeyi deneyeceğime söz veriyorum.'' dedi.
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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