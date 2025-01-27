Trump'ın Meksikalı Sığınmacıları Sınır Dışı Etme Kararının Ardından Selena Gomez Göz Yaşlarına Boğuldu!

Başkan Donald Trump, ikinci dönemi için göreve başlamasının ilk gününde göç ve sınır güvenliğine yönelik bir dizi icraat açıkladı. ''Sağduyulu göçmenlik politikaları” olarak adlandırılan emirleri imzalayan Trump'ın yapacakları arasında ABD'nin güney sınırında ulusal acil durum ilan edilmesi, silahlı kuvvetlerin konuşlandırılması, sınır duvarı inşaatının tamamlanması, sığınma ve doğuştan vatandaşlık hakkının sona erdirilmesi yer alıyordu.

Hollywood'un ünlü yüzlerinden Selena Gomez, Trump'ın bu icraatları karşısında Meksikalı sığınmacılar için göz yaşlarını dökerken ne kadar üzüldüğünü dile getirdi.