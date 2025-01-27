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Maskesini Takıp Kamera Karşısına Geçen Oyuncu Mine Tugay Salgına Karşı Takipçilerini Uyardı!

Maskesini Takıp Kamera Karşısına Geçen Oyuncu Mine Tugay Salgına Karşı Takipçilerini Uyardı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 18:29

Ünlü oyuncu Mine Tugay, 'Medcezir' dizisinin 'Ender'i olarak hafızalarımızda yer edinmeyi başarmıştı. Kızıl saçları ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle konuşulan Tugay, son dönemlerde evinde verdiği pozlara sosyal medyanın diline sık sık düşüyordu. Yeni paylaştığı selfie'nin ardından yorum ve eleştiri yağmuruna tutulan Mine Tugay en son koltuk altlarının pürüzsüzlüğü ile sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti. Ünlü oyuncuya nazar mı değdi, yoksa yel mi aldı bilemiyoruz ama kendisi hastalandı. Salgından dolayı bir hastalık geçirdiğini dile getiren Tugay, takipçilerini de yaptığı bir paylaşımla uyardı.

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En son 'Can Borcu' isimli televizyon dizisinde Emel Karahan karakterine hayat veren oyuncu Mine Tugay'ı artık tanımayan yoktur.

En son 'Can Borcu' isimli televizyon dizisinde Emel Karahan karakterine hayat veren oyuncu Mine Tugay'ı artık tanımayan yoktur.

Zaman zaman evinde paylaştığı pozlarla sosyal medyanın diline düşen Tugay, geçtiğimiz haftalarda da 'pürüzsüz koltuk altı' ile kullanıcıların dikkatini çekerek gündeme gelmişti. 👇

Zaman zaman evinde paylaştığı pozlarla sosyal medyanın diline düşen Tugay, geçtiğimiz haftalarda da 'pürüzsüz koltuk altı' ile kullanıcıların dikkatini çekerek gündeme gelmişti. 👇

Bir süredir griple boğuşan Mine Tugay'dan bu sefer uyarı niteliğinde bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, yaptığı bir videolu paylaşımla takipçilerini salgına dikkat etmeleri hususunda uyardı.

Bir süredir griple boğuşan Mine Tugay'dan bu sefer uyarı niteliğinde bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, yaptığı bir videolu paylaşımla takipçilerini salgına dikkat etmeleri hususunda uyardı.

'Serumlarla kendime geldim!' diyen güzel oyuncu, sesindeki değişimden yakınırken, 'Berbat bir durum' diyerek videoyu sonlandırdı.👇

'Serumlarla kendime geldim!' diyen güzel oyuncu, sesindeki değişimden yakınırken, 'Berbat bir durum' diyerek videoyu sonlandırdı.👇

Mine Tugay'ın paylaşımı için👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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