Maskesini Takıp Kamera Karşısına Geçen Oyuncu Mine Tugay Salgına Karşı Takipçilerini Uyardı!

Ünlü oyuncu Mine Tugay, 'Medcezir' dizisinin 'Ender'i olarak hafızalarımızda yer edinmeyi başarmıştı. Kızıl saçları ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle konuşulan Tugay, son dönemlerde evinde verdiği pozlara sosyal medyanın diline sık sık düşüyordu. Yeni paylaştığı selfie'nin ardından yorum ve eleştiri yağmuruna tutulan Mine Tugay en son koltuk altlarının pürüzsüzlüğü ile sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti. Ünlü oyuncuya nazar mı değdi, yoksa yel mi aldı bilemiyoruz ama kendisi hastalandı. Salgından dolayı bir hastalık geçirdiğini dile getiren Tugay, takipçilerini de yaptığı bir paylaşımla uyardı.