Esra Erol'da Programının Muhabiri Caner Toygar Baba Oldu!
Esra Erol'da Programının Muhabiri Caner Toygar Baba Oldu!
''Gelinim Olur Musun'' isimli televizyon programına Tülin ile yaşadığı büyük aşkla damga vuran, kafasında bardak kırdığı anlarla birçoğumuzun hafızalarına kazınan Caner Toygar, son dönemlerde Esra Erol'da programının muhabiri olarak geniş kitlelerce sevilen bir isim. Yakın zamanda mutlu bir yuva kurmak adına evlenen Caner Toygar'ın kız çocuğu dünyaya geldi. Caner'den doğumun ardından ilk paylaşımlar geldi.
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Bir dönemin en çok izlenen yarışmalarından ''Gelinim Olur Musun''a Tülin ile yaşadığı aşkla damgasını vuran Caner Toygar'ı hatırlıyorsunuzdur.
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Kendisi programın ardından şarkıcılık da yaptı oyunculuk da... Hatta bir dönem çiğköfteci dükkanı bile açmıştı. Fakat aradığını bu sektörlerin hiçbirinde bulamadı.
Caner Toygar'ı son zamanlarda ise ''Esra Erol'da'' isimli televizyon programının muhabiri olarak ekranlarda görüyoruz. Kendisi programın izleyicileri tarafından beğeniyle takip ediliyor.
Caner Toygar, yakın zamanda dünyaevine girmişti. Esra Erol ve Ali Özbir çiftinin de katıldığı nikah törenine, Ali Bey'in Caner'e taktığı yüz liralık banknotlar damgasını vurmuştu.
Evliliklerinin ardından hayalini kurdukları o sıcak ve mutlu yuvaya kavuşan çiftin bebeklerinin cinsiyetini öğrendikleri ana televizyon ekranlarında bizler de şahitlik etmiştik.
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Caner Toygar, bugün paylaştığı gönderiyle baba olduğunu ''Ve prensesim doğdu hoş geldin kuzum'' notunu düştüğü bir gönderi yayınlayarak duyurdu.👇
Eşini ve yeni doğan kızlarını ise böyle paylaştı👇
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