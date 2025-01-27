Esra Erol'da Programının Muhabiri Caner Toygar Baba Oldu!

''Gelinim Olur Musun'' isimli televizyon programına Tülin ile yaşadığı büyük aşkla damga vuran, kafasında bardak kırdığı anlarla birçoğumuzun hafızalarına kazınan Caner Toygar, son dönemlerde Esra Erol'da programının muhabiri olarak geniş kitlelerce sevilen bir isim. Yakın zamanda mutlu bir yuva kurmak adına evlenen Caner Toygar'ın kız çocuğu dünyaya geldi. Caner'den doğumun ardından ilk paylaşımlar geldi.