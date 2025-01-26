Oğuzhan Uğur, Saygı1 Konserlerinin Üçüncüsü Olan 'Mor ve Ötesi' Konserinin Tarihini ve Yerini Açıkladı!

Oğuzhan Uğur'un düzenlediği Saygı1 konserlerinde ilk isim Ceza olmuştu. İkinci olarak, Sertab Erener'e saygı gecesi düzenlenmişti. Düzenlenen bu etkinlik dinleyiciler arasında büyük beğeni topladı. Konserlerin süreceğinin açıklanmasının ardından da üçüncü isim olarak da Mor ve Ötesi açıklanmıştı. Değerli müzik grubunun Saygı1 konseptinde yer alacağı açıklandığı andan itibaren heyecan yaratırken, Oğuzhan Uğur, Özlem Gürses'in programında konsere dair tarih ve mekan detaylarını paylaştı.