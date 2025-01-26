Oğuzhan Uğur, Saygı1 Konserlerinin Üçüncüsü Olan 'Mor ve Ötesi' Konserinin Tarihini ve Yerini Açıkladı!
Oğuzhan Uğur, Saygı1 Konserlerinin Üçüncüsü Olan 'Mor ve Ötesi' Konserinin Tarihini ve Yerini Açıkladı!
Oğuzhan Uğur'un düzenlediği Saygı1 konserlerinde ilk isim Ceza olmuştu. İkinci olarak, Sertab Erener'e saygı gecesi düzenlenmişti. Düzenlenen bu etkinlik dinleyiciler arasında büyük beğeni topladı. Konserlerin süreceğinin açıklanmasının ardından da üçüncü isim olarak da Mor ve Ötesi açıklanmıştı. Değerli müzik grubunun Saygı1 konseptinde yer alacağı açıklandığı andan itibaren heyecan yaratırken, Oğuzhan Uğur, Özlem Gürses'in programında konsere dair tarih ve mekan detaylarını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğuzhan Uğur ve ekibi tarafından tasarlanan Saygı1 konsepti, formata dönüştüğü ilk andan itibaren ilgiyle takip edilmiş; ilk sanatçısı olan Ceza'ya diğer sanatçılar tarafından adeta bir saygı şovu yapılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saygı1'in ikinci sanatçısı ise Serab Erener olmuştu. Ünlü isimler Sertab Erener'in şarkılarını onun için yeniden yorumlamış ve Erener'in beğenesini kazanmışlardı.
Birçok kişi tarafından ilgi ve merakla takip edilen bu formatın üçüncü sanatçısı bir grup olarak açıklanmıştı. 'Bir Derdim Var' ve 'Oyunbozan' gibi pek çok muhteşem şarkıya imza atan Mor ve Ötesi, Saygı1'in üçüncü konser konuğu oldu.
Özlem Gürses'in ''Bana Evde Anlat'' serisinin ikinci konuğu oldu. Uğur, Gürses'in sorularını yanıtlarken Saygı1 Mor ve Ötesi için tarih ve yeri açıkladı.
Oğuzhan Uğur, konserin tarihini 27 Şubat olarak açıklarken; Ülker Arena'da gerçekleşeceğini söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın