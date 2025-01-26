Anne Olmaya Hazırlanan Oyuncu Gizem Karaca Annesiyle Olan Çocukluk Fotoğrafını Paylaşarak Duygulandırdı!
Anne Olmaya Hazırlanan Oyuncu Gizem Karaca Annesiyle Olan Çocukluk Fotoğrafını Paylaşarak Duygulandırdı!
Gizem Karaca, 2017'de evlendiği Kemal Ekmekçi ile gözlerden uzak bir hayat sürüyor biliyorsunuz. Aralık ayında Birsen Altuntaş'ın iddiasıyla güzel oyuncunun bir bebek beklediğini öğrenmiştik. Şimdilerde nadir de olsa sosyal medya hesabından keyifli anlarını ve anılarını paylaşan güzel oyuncu, bu seferki paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Gizem Karaca, annesiyle birlikte denizde yüzdükleri küçüklük yıllarına ait bir fotoğrafı paylaştı.
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'Güzel Köylü' ve 'Eve Düşen Yıldırım' gibi yapımlarda başrolü oynayarak yıldızı parlayan oyuncu Gizem Karaca'yı illaki tanıyorsunuzdur.
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Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirdi. O yıllardan günümüze birlikte birçok anı biriktiren çift, o ülke senin bu ülke benim gezerek hayatı paylaşmanın tadını doyasıya çıkardılar.
Birsen Altuntaş, geride bıraktığımız aralık ayında bu güzel çiftimiz adına mutlu bir haber vermiş ve Gizem Karaca'nın anne olmaya hazırlandığını söylemişti.
Şimdilerde yaklaşık dört aylık hamile olduğu tahmin edilen güzel oyuncu, sosyal medya hesabında çocukluk yıllarına ait, annesiyle olan bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerini duygulandırmayı başardı.👇
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