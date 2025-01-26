Anne Olmaya Hazırlanan Oyuncu Gizem Karaca Annesiyle Olan Çocukluk Fotoğrafını Paylaşarak Duygulandırdı!

Gizem Karaca, 2017'de evlendiği Kemal Ekmekçi ile gözlerden uzak bir hayat sürüyor biliyorsunuz. Aralık ayında Birsen Altuntaş'ın iddiasıyla güzel oyuncunun bir bebek beklediğini öğrenmiştik. Şimdilerde nadir de olsa sosyal medya hesabından keyifli anlarını ve anılarını paylaşan güzel oyuncu, bu seferki paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Gizem Karaca, annesiyle birlikte denizde yüzdükleri küçüklük yıllarına ait bir fotoğrafı paylaştı.