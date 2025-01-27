Çağatay Ulusoy 'Önce Aşkım Sonra İşim' Dercesine Setlerdeki Çalışma Saatlerini Sınırlandırmasıyla Gündemde!
Çağatay Ulusoy 'Önce Aşkım Sonra İşim' Dercesine Setlerdeki Çalışma Saatlerini Sınırlandırmasıyla Gündemde!
Geçtiğimiz aylarda Çağatay Ulusoy ve Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora'nın yeni bir aşka başladığı muhabir Akif Yaman'ın ikiliyi Barcelona tatili dönüşü görüntülemesinin ardından kesinleşmişti. Çağatay Ulusoy'un panik olup kaçması, aşkın başlamadan biteceğine yorulsa da ikilinin aşkı şimdilerde dolu dizgin devam ediyor.
Pop Bizde'nin haberine göre, Çağatay Ulusoy, yeni set prensiplerini açıkladı. Yakışıklı oyuncu güzel sevgilisi Aslıhan Malbora'ya daha fazla zaman ayırabilmek için çalışma saatlerini kıstı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kocaman balığı kucaklayarak verdiği pozla bile gönüllerimizi fethedebilen yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, son dönemlerde yer aldığı 'Terzi', 'Tam Bir Centilmen' ve 'Kübra' gibi dijital yapımlarla adından söz ettiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Üç Kuruş' dizisiyle yıldızı parlayan Aslıhan Malbora ise kısa sürede ekranların aranan yüzü olmayı başarırken geçtiğimiz eylül ayında katıldığı Venedik Film Festivali'ndeki beyaz şıklığıyla gündeme gelmişti.
Malbora ve Ulusoy ikilisini birleştiren ise birlikte yer aldıkları 'Kübra' isimli dizi olmuştu. İkilinin burada başlayan arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.
Birlikte Barcelona tatillerine bile giden çift, gözlerden uzakta kalmayı tercih etseler de bunu beceremeyip tatil dönüşü Akif Yaman'ın objektifine yakalanmıştı.
Yeni ilişkiye başlayan Çağatay Ulusoy, hayatıyla ilgili de yeni kararlar aldı. Ünlü oyuncunun, ilk olarak marka yüzü olması istendiği reklamlar için 15 milyon lira isteyeceği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunun yanı sıra, Ulusoy'un ailesine ve sevgilisi Aslıhan Malbora'ya daha fazla vakit ayırmak istediği için setlerde günlük yalnızca 8 saat çalışacağı söylendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın