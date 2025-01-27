Çağatay Ulusoy 'Önce Aşkım Sonra İşim' Dercesine Setlerdeki Çalışma Saatlerini Sınırlandırmasıyla Gündemde!

Geçtiğimiz aylarda Çağatay Ulusoy ve Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora'nın yeni bir aşka başladığı muhabir Akif Yaman'ın ikiliyi Barcelona tatili dönüşü görüntülemesinin ardından kesinleşmişti. Çağatay Ulusoy'un panik olup kaçması, aşkın başlamadan biteceğine yorulsa da ikilinin aşkı şimdilerde dolu dizgin devam ediyor.

Pop Bizde'nin haberine göre, Çağatay Ulusoy, yeni set prensiplerini açıkladı. Yakışıklı oyuncu güzel sevgilisi Aslıhan Malbora'ya daha fazla zaman ayırabilmek için çalışma saatlerini kıstı.